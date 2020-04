Ostern steht vor der Tür – das größte Fest der Kirche und wichtiger Umsatzbringer für Wirte und Eierproduzenten. Die NÖN fragte nach, wie Protagonisten aus dem Bezirk dem Wochenende in Zeiten von Covid-19 entgegen blicken.

Kirchen sind offen

„Die Kirchen stehen offen, viele Menschen kommen auch zum Beten“, erzählt Dechant Herbert Schlosser. Nur: An den Gottesdiensten, die wie immer auch am Karfreitag oder Ostersonntag stattfinden, dürfen neben dem Pfarrer maximal vier Personen teilnehmen. „Natürlich geht dadurch vielen Menschen etwas ab. Dafür wird der erste Gottesdienst in Gemeinschaft umso schöner werden“, bleibt Schlosser positiv. Er selbst habe nun viel Zeit zum Beten und Nachdenken, aber: „Ich mache auch viel Telefonseelsorge.“

Halb soviel Ostereier

Nie werden mehr Eier gegessen, als zu Ostern. Daher ist das christliche Hochfest auch für Kirchbergs Bürgermeister Karl Schützenhofer eine Hoch-Zeit. Heuer nicht. 40-42 Kartons mit je 360 Eiern hat er in seinem Legehennenbetrieb in Süßenbach zum Färben gebracht. „Normalerweise ist es das Doppelte“, sagt er. „Ein großer Teil geht sonst allein schon an Parteien und Organisationen für Verteilaktionen. Das fällt nun komplett weg.“

NOEN Wunderschön für den Osterbrunch vorbereitet, aber leer: Die „Kaskuchl“.

Gut 15.000 Eier wurden heuer zu Ostereiern, halb so viel, wie seine Hennen in zwei Wochen an Eiern der Größe M legen.

M-Eier sind wichtig im vollautomatischen Färbeprozess. „Sie durchlaufen ein Dampfbad, in dem sie hartgekocht werden. Wären größere Eier dabei, wäre der Dotter noch flüssig, bei kleineren Eiern zu trocken“, erklärt Schützenhofer.

Der Ostereier-Rückgang spiegelt auch den generellen Umsatzrückgang in Schützenhofers Eiergeschäft wieder. „Gastronomie, Bäcker und Fleischer werden bei weitem nicht in normalem Umfang beliefert“, sagt er. „Der Vorteil ist, dass die Privatkunden treu bleiben. Da hat das Geschäft sogar angezogen.“

Kritische Situation für Wirte

„Wir waren die Ersten, die zusperren mussten, und werden wahrscheinlich die Letzten sein, die wieder aufsperren dürfen“, sagt indes Bezirks-Wirtesprecherin Doris Schreiber. Dass Menschen seit Freitag wieder Essen aus den Gasthäusern holen dürfen, sei eine Erleichterung. „Das ist uns natürlich sehr entgegengekommen, es wurde auch schon sehr gut angenommen“, sagt die Wirtin der Waldschenke in Kurzschwarza. „Die Menschen sind dabei auch sehr diszipliniert, halten Abstand, kommen mit Mundschutz.“ Die Situation sei trotzdem kritisch. „Wir können nur hoffen, dass es schnell vorübergeht.“

Dass sie nach dem Saisonstart in dem über den Winter adaptierten Restaurant „Kaskuchl“ in der Käsemacherwelt in Heidenreichstein auch den sehr gut gebuchten Osterbrunch absagen mussten, ist indes für Chris und Kerstin Webster die Spitze einer fordernden Winterpause. Nach dem ersten gemeinsamen Jahr, in dem das Team die „Kaskuchl“ zum beliebten Treff gemacht hatte, hatten sich die Websters auf den Urlaub in Australien, Heimat von Küchenchef Chris, gefreut – wo aber das Feuer wütete. Kaum war es bewältigt, rollte bei der Heimreise die Coronawelle über „Down Under“. Zurück in Heidenreichstein kam auch hier die Pandemie an und machte alle Visionen zunichte. „Neben dem Fehlen der Ausflugsgäste wurden zahlreiche Reservierungen storniert“, so Kerstin Webster. Ihre Hoffnung ist, dass der Brunch zu Pfingsten nachgeholt werden kann.