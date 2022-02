Personelle Änderungen bei der Polizei: Nachfolger stehen fest

Vollbild

Mit Beate Sedetka steht erstmals eine Frau an der Spitze einer Polizeiinspektion im Bezirk Gmünd. Sie ist Kommandantin in Schrems. Manfred Huber ist der neue Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter. Christian Rupp ist Kommandant der Polizeiinspektion Gmünd. Georg Preis leitet nun die Polizeiinspektion in Weitra.

