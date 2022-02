Pfarrgemeinderatswahlen: Nachfolger fehlen oft

Damit die Abläufe innerhalb einer Pfarre funktionieren, braucht es unter anderem auch mehrere engagierte Personen. Die NÖN hat mit Pfarrgemeinderäten aus dem Bezirk über ihre Tätigkeiten, Aufgaben und Herausforderungen gesprochen.

„Mir war es immer wichtig, eine schön gestaltete Pfarre zu haben“, sagt Hermine Cizek. Sie engagiert sich seit etwa 25 Jahren in der Herz-Jesu-Pfarre Gmünd – aktuell auch als Vorsitzenden-Stellvertreterin – und wurde, wie in der Vorwoche berichtet, mit dem Hippolyt-Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet. Sie habe sich sehr darüber gefreut, allerdings nicht darauf hingearbeitet, erzählt Cizek. Ihre Aufgabe sieht sie in erster Linie als Bindeglied zwischen den Gläubigen und dem Pfarrer. In herausfordernden Zeiten sei der Glaube eine wichtige Stütze: „Man muss die Freude immer wieder finden, um Energie dafür zu haben, etwas umzusetzen.“ Dass das Umsetzen manchmal etwas Geduld erfordert, müsse man erst lernen, sagt sie: „Man darf nicht zu spontan sein, muss es langsam wachsen lassen.“

Franz Raab fungiert seit 20 Jahren als Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat in Weitra. Er wird sich heuer neuerlich zur Wahl aufstellen lassen. „Zu diesem Amt hat mich mein Beruf geführt. Als Mitarbeiter der Diözese St. Pölten war es naheliegend, auch in der Pfarre aktiv zu werden“, sagt er.

Pfarrgemeinderat als Berater des Pfarrers

„Ich arbeite gerne ehrenamtlich, nicht nur in der Pfarre, sondern auch bei der Feuerwehr“, betont Raab, der unter anderem als Verwalter im Feuerwehrabschnitt Weitra tätig war. Zu den Hauptaufgaben eines Pfarrgemeinderates gehöre die Beratung des Pfarrers sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. „Ich bin gerne bereit, diesen Dienst weiter zu machen. Es ist eine ehrenvolle Tätigkeit“, sagt Raab über seine Kandidatur.

Freilich opfere man viel Zeit, aber: „Die muss es einem Wert sein. Wenn ich zu etwas ‚Ja‘ sage, dann bin ich voll dabei.“ Gemeinsam mit Pater Markus Feyertag sind schon einige Projekte für heuer geplant – etwa die Restaurierung des „Nepomuk-Altars“. Man würde sich über junge Mitglieder freuen, betont Franz Raab.

Diese Herausforderung kennt auch Hermine Cizek: „Es wäre schön, wenn von jüngeren Leuten mehr Interesse bestehen würde.“ Entgegen der Tendenzen in vielen Pfarren und auch in den Vorperioden in der eigenen Pfarre nimmt Herbert Kössner, Vorsitzenden-Stellvertreter im Pfarrgemeinderat Litschau, heuer eine positive Entwicklung wahr: „Wir haben wieder mehr junge Leute auf der Wahlliste. Ältere Pfarrgemeinderäte hören auf, neue kommen dazu.“ Aber: Es gebe seit einigen Jahren insgesamt weniger jugendliche Kirchenbesucher und auch weniger Ministranten, sagt er.

Neue Aufgaben in Zeiten der Pandemie

Die Covid-Pandemie habe das noch verstärkt: „Die Zahl der Kirchenbesucher ist generell zurückgegangen und hat sich seither nicht wieder eingependelt“, sagt Kössner. Gleichzeitig sind für die Pfarrgemeinderäte coronabedingt neue Aufgaben dazugekommen: Aufstellen von Desinfektionsmittelspendern, Anbringen von Hinweisschildern für die Abstandsregeln. „Wir haben sogar Nummernkärtchen gemacht, damit wir wussten, wie viele Gottesdienstbesucher in der Kirche sind“, erzählt er: „Der Pfarrvorstand wurde zum Krisenmanagement ernannt.“

