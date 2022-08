Pflichtschulen: Baustellen & neue Direktoren zum Schulbeginn

Werbung

Der Schulbeginn steht bevor, am 5. September geht es wieder los. Eine Veränderung hat die Schulen schon in den Ferien beschäftigt: Aus der Ukraine geflohene Kinder waren anzumelden. Nicht immer ein einfacher Prozess, wie Bildungsmanager Alfred Grünstäudl erklärt: „Familien sind über den Sommer teilweise in die Ukraine zurückgekehrt, neue Geflohene kamen zu uns.“

Das habe die Erhebung der Schülerzahlen heuer verzögert, Grünstäudl spricht aber von einem Plus von 200 Schülern in der gesamten Bildungsregion (Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen, Zwettl) im Vergleich zum Vorjahr. An den Pflichtschulen tut sich vor allem in baulicher Hinsicht etwas: Die Schremser Volksschule wird wie berichtet ausgebaut, das neue Konferenzzimmer und ein Turnsaal-Anbau stehen schon im Rohbau. „Die weiteren Arbeiten sollten den Schulbetrieb nicht beeinflussen“, sagt Kurt Spiesmaier, der die Leitung mit Schuljahreswechsel von Regina Trisko übernommen hat.

Mittelschule Weitra startet mit drei ersten Klassen

Tamara Masch leitet künftig die Volksschule Hoheneich... Foto: privat

In Weitra freut sich Mittelschul-Direktor Hubert Prinz über mehr als 50 Schulanfänger – und seit Langem wieder drei erste Klassen. Der Umbau an der Volksschule Harbach schreitet außerdem voran. In Litschau blickt Direktorin Andrea Kellner zuversichtlich in Richtung Schulbeginn: „An der Volksschule haben wir 17 Schulanfänger, zweite und dritte Klasse müssen aber gemeinsam geführt werden.“

Für die ASO Gmünd spricht Direktorin Susanne Binder von stabilen Schülerzahlen mit etwa 30 Kindern.

...und folgt damit Karina Hobecker, die die Leitung abgab. Foto: Archiv

Personelle Veränderungen stehen in Hoheneich bevor: Karina Hobecker, zuletzt Direktorin in Hirschbach, Hoheneich und Kirchberg, gibt die Leitung in Hoheneich – laut Bildungsmanagement auf eigenen Wunsch – ab. Ihr folgt Tamara Masch, bisher Lehrerin in Waldenstein. „Ich freue mich sehr, es ist eine große Verantwortung, aber genau das, was ich machen möchte“, sagt Masch. Sie absolviert derzeit eine Ausbildung an der KPH Krems zur Schulleiterin.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.