WhatsApp, Facebook und Instagram sind als Kommunikationsplattformen an Schulen zwischen Schulen und Schülern beim Landesschulrat nicht erwünscht, weder als Werbeauftritt, noch zum Infoaustausch zwischen Schülern, Eltern und Lehrern. Deshalb sandte dieser Anfang November einen Leitfaden an alle Schulen in Niederösterreich. Die Absicht dahinter: Datenschutz und Schutz der Schüler vor Cybermobbing.

„Ich stehe sehr hinter dem Landesschulrat, denn mit dem Trend Social Media tut man der Jugend nichts Gutes“, ist Direktorin Romana Weisgram von der NNÖMS Schrems überzeugt. In allen von der NÖN befragten Mittelschulen und auch in der Volksschule Litschau gibt es während der Schulzeit generelles Handyverbot – es ist in der Hausordnung festgehalten.

Für die Kommunikation innerhalb der Schule hat sich das gesetzeskonforme „Elektronische Klassenbuch“ an allen Schulen etabliert, in höheren Schulen werden über die Plattform „webuntis“ Informationen an Schüler weitergegeben. Bevorzugt wird aber von allen das Gespräch.

Wichtiger Lehrstoff: Verhalten im Internet

Über die Gefahren, die im Internet auf die Schüler lauern, wissen die älteren Schüler aus HAK und Oberstufengymnasium bestens bescheid: Engagierte Schulen und Lehrer informieren seit Jahren über Sicherheit im Netz an allen Schulen. Nicht nur im Gegenstand „Informatik“, der heute „Digitale Grundbildung“ heißt, wird dies ständig zum Thema.

„Wir diskutieren derzeit im Englischunterricht über Cybermobbing und Mobbing“, sagt Jakob Haumer, Schulsprecher am Gymnasium Gmünd. Selbstverständlich würden er und seine Schulkollegen WhatsApp nutzen, aber: „Mit Schülervertretern von anderen Schulen und mit der Schule selbst spreche ich lieber telefonisch, oder wir treffen uns persönlich.“

Während ihrer Ausbildung an der HAK seien Themen rund um das Verhalten im Internet immer behandelt worden, sagt Jenny Stütz, Schulsprecherin vom Schulzentrum Gmünd. „Ich habe das Gefühl, je älter wir werden, umso weniger sind Datenschutz und Sicherheit für uns ein Problem“, so Stütz.

Persönliche Gespräche und Mitteilungen haben an Gmünds Schulen noch nicht an Bedeutung verloren. Wenn es auch altmodisch erscheint – das „Schwarze Brett“ als Info-Pinwand, Mitteilungsheft und schriftliche Mitteilungen an Eltern, deren Empfang diese mit ihrer Unterschrift bestätigen müssen, werden nach wie vor genützt.

Modern hingegen sind die Unterrichtsmethoden, schon in jungen Jahren. Sei es in Laptopklassen oder mit den modernen elektronischen Tafeln. Schüler lernen, im Internet zu agieren, im Unterricht immer im Beisein mit einem Lehrer. Also immer im geschützten Bereich!