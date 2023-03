Bezirk Gmünd Polizei-Einsatz: Pfefferspray-Attacke bei „Fire Mania“?

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

Foto: Shutterstock.com, Mircea Moira

E in ungewöhnlicher Vorfall bei der „Fire Mania – Night of Colours“ der Feuerwehr Wultschau in der Nacht auf 18. März beschäftigte die Polizei. Konkrete Anhaltspunkte fand sie nicht.