Dass es für berufliche Top-Positionen nicht unbedingt ein Studium braucht und stattdessen eine Lehre eine gute Grundlage bilden kann, zeigt das Beispiel aus einem der größten Tourismusbetriebe des Bezirkes: Bernhard Strohmeier ist Geschäftsführer der Sole-Felsen-Welt. Den Grundstein dafür hat er mit einer Lehre zum Koch und Kellner im Hoteldorf Königsleitn in Litschau gelegt.

Die Entscheidung für eine Lehre sei auch aus heutiger Sicht die richtige gewesen, sagt er: „Mit einer Lehre kann man es ganz nach oben schaffen. Wichtig ist, dass man sich interessiert und selbst die Initiative ergreift.“ 2006 kam er als Kellner für die Saunabar ins Team des Sole-Felsen-Bades, wurde dann im Hotel Restaurantleiter und F&B-Manager, bevor er 2017 zum Geschäftsführer aufgestiegen ist. Fürs Kaufmännische habe er sich nämlich immer schon interessiert. Von seiner Erfahrung profitiert er auch in der aktuellen Position: „Wenn Mitarbeiter etwas am Herzen haben, kann ich es meistens gut nachvollziehen. Das ist ein großer Vorteil.“

Moorheilbad Harbach setzt auf „Training on the job“

Moorheilbad Harbach-Lehrlingen soll durch den Einsatz in verschiedenen Bereichen eine abwechslungsreiche Ausbildung geboten werden. „Die Lehrlinge leisten während der Ausbildung wertvolle Arbeit für unseren Betrieb. Mitarbeiter, die als Lehrlinge bei uns begonnen haben, sind mit dem Unternehmen und Arbeitsprozessen vertraut und gut im Team integriert“, sagt Geschäftsführerin Karin Weißenböck.

Lena Danzinger ist im zweiten Lehrjahr zur Gastronomiefachfrau: „Im Moorheilbad Harbach erhalte ich eine umfassende Ausbildung zur qualifizierten Fachkraft. Ich denke, dass ich durch die Lehre umfangreichere Praxis als bei einer Schulausbildung erhalte“, erzählt sie: „Durch die Ausbildung stehen mir viele Möglichkeiten offen.“

Elk-Lehrlinge als „unverzichtbare Arbeitskräfte“

Der Schremser Fertigteilhaus-Spezialist Elk biete eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung, sagt Geschäftsführer Thomas Scheriau: „Abwechslungsreich schon aus dem Grund, da die Lehrlinge verschiedene Bereiche kennenlernen und sie schon während der Lehrzeit eine wertvolle und unverzichtbare Arbeitskraft für den Betrieb sind. So ist man vom ersten Tag an in die vielseitigen Arbeitsabläufe involviert.“

Den Vorteil seiner Ausbildung sieht Jakob Korbel – er ist im ersten Lehrjahr bei Elk – neben der finanziellen Unabhängigkeit auch darin, eine handwerkliche Arbeit zu erlernen: „Auf jeden Fall möchte ich bei Elk bleiben, eventuell andere Bereiche kennenlernen und die Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen, damit ich Aufstiegschancen im Unternehmen habe.“

Das richtige Werkzeug für die Zukunft

Dass die Ausbildung nicht beim eigentlichen Lehrberuf aufhört, weiß Alfred Uitz von Bühler (vormals MKE) in Heidenreichstein: „Während der Lehrzeit gibt es auch Englischkurse und die Lehrlinge werden dabei unterstützt, wenn sie Matura machen möchten. Das muss man ihnen heutzutage einfach bieten.“ Lisa Zibek ist aktuell im zweiten Lehrjahr zur Werkzeugbautechnikerin: „Ich war oft schnuppern. Dass ich einen technischen Beruf ausüben möchte, war für mich schon früh klar“, erzählt sie.

Ähnlich läuft es bei Eaton in Schrems ab: Für Lehrlinge gebe es zusätzlichen Theorie- und Englischunterricht, erklärt Ausbildungsleiter Wilfried Braun: „Die Lehre ist bei uns für fast jede Position eine Basis.“ Seit knapp einem Monat ist Benjamin Braun Eaton-Lehrling zum Werkzeugbautechniker und technischen Zeichner: „Gewisse Dinge hätte ich auch in einer Schule gelernt. Aber so verdiene ich schon Geld und habe trotzdem eine gute und praxisnahe Ausbildung“, sagt er.

Schmiede für echte Europameister

Auch das Bauunternehmen Leyrer+Graf beweist mit Erfolgen wie dem jüngsten Europameistertitel die tollen Möglichkeiten der Lehre und baut zudem in Horn gerade ein eigenes Ausbildungszentrum: „Das Wichtigste, das wir unseren Lehrlingen bieten können, ist eine umfassende und kompetente Ausbildung auf höchstem Niveau. Dafür investieren wir viel Zeit und Energie“, erklärt Sabine Hahn, Leiterin der Human Ressources-Abteilung.