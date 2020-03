Junge Musiker aus dem Bezirk waren beim Prima-la-Musica-Wettbewerb in St. Pölten erfolgreich. In der Steiermark traten zudem Pia und Ingo Wanek an, Ingo wurde am Violoncello Steirischer Landessieger.

Der Musikschulverband Oberes Waldviertel war mit zwei Schülern vertreten. Marie-Luise Pöcher (9) erspielte mit der Geige einen ersten Preis mit Auszeichnung, Tobias Redl brachte es mit der Viola auf einen zweiten Preis. Von der Musikschule Heidenreichstein trat Lisa June Pechoc, Tochter von Johann „Zappa“ Cermak, mit der Violine an. Die Zehnjährige schaffte einen ersten Preis. Die drei Schüler werden von Miroslav Chytka unterrichtet.

Die Harbacherin Mira Wanek (9) besucht eine Tullner Musikschule. Mit der Violine schaffte auch sie einen ersten Preis mit Auszeichnung. Ihre älteren Geschwister Pia und Ingo studieren an der Kunstuni Graz, Pia absolviert einen Hochbegabtenlehrgang. Die 13-Jährige errang mit dem Kontrabass einen ersten Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb.

Ingo Wanek (15), der einen Vorbereitungslehrgang an der Uni Graz belegt, überzeugte die Jury in Graz: Neben dem ersten Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundesbewerb erspielte er am Violoncello den steirischen Landessieg.

Als „sehr erfreulich“ wertet Thomas Heher, Leiter des Musikschulverbandes Oberes Waldviertel, das Abschneiden seiner Talente. Martin Kaburek, Leiter des Musikschulverbandes Heidenreichstein, zum Erfolg von Lisa June Pechoc: „Sie ist wirklich super unterwegs.“

Der Bundeswettbewerb steigt ab 23. Mai in Feldkirch.