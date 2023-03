„Prima la Musica“: Gmünder holte sich Landessieg auf der Tuba

Jubel im Musikschulverband Oberes Waldviertel: Der Gmünder Maximilian Kössl erspielte auf der Tuba in seiner Altersklasse den Landessieg des Wettbewerbes „Prima la Musica“. Kössl trat am 4. März in der Altersklasse III (14- bis 16-Jährige) an und konnte die vierköpfige Jury mit seinem rund 20-minütigen Programm beeindrucken. Der Gmünder Tubist brachte Stücke aus verschiedenen Stilepochen, eines davon auswendig.

Dass Maximilian Kössl mit diesem Auftritt den ersten Preis mit Auszeichnung erringen konnte und somit als Landessieger auf der Tuba hervorgegangen ist, freut auch seinen Musikschullehrer Michael Neuwirth. „Ein derartiger Erfolg ist nicht alltäglich, da wird eine Spitzenleistung erbracht“, sagt Neuwirth, der wie berichtet bereits mit seinem Schüler Philipp Fasching aus Bad Großpertholz in den Jahren 2013 und 2015 einen solchen Erfolg feiern durfte.

Musikalische Pläne nach der Schulzeit

Jetzt freut sich Neuwirth mit Kössl, der beim Bewerb von Musiklehrer Alexander Buhl am Klavier begleitet worden war. Der frischgebackene Landessieger ist seit längerem fixes Mitglied bei der Stadtkapelle Gmünd und möchte nach seiner Matura am Gymnasium Gmünd den Präsenzdienst bei der Militärmusik ableisten. Schon im Vorjahr besuchte der 16-Jährige ein Sommercamp der Jungen Bläserphilharmonie NÖ. Michael Neuwirth begleitet Maximilian Kössl seit seinem achten Lebensjahr als Lehrer.

Beim Prima la Musica-Landesbewerb war auch Franziska Laffer auf der Trompete erfolgreich: Sie hat in ihrer Altersgruppe einen 1. Preis mit Auszeichnung erspielt. Die Jury zeigte sich von dem dynamischen Spiel, der Bühnenpräsenz und dem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programm begeistert. Sie wird von Andreas Pascher unterrichtet.

Streicher erspielten im Ensemble Preise

Auch das Großschönauer Quartett „HaMaLuSo“ (Hannah Kurzmann sowie Marie, Luisa und Sophie Pönwalter) schaffte als Ensemble auf Violine, Violoncello und Klavier einen 1. Platz mit Auszeichnung, geleitet von Lehrerin Ilona Prušová. Als „Trio Zauberstreich“ von Miroslav Chytka haben sich Hannah Kurzmann, Luisa und Marie Pönwalter einen weiteren 1. Preis mit Auszeichnung gesichert.

Chytkas Schülerinnen Lisa June Pechoc aus Heidenreichstein und Marie-Luise Pöcher aus Moorbad Harbach holten als „Duo comodo“ auf der Violine in ihrer Altersgruppe ebenfalls einen 1. Preis.

