Gespräch im Schutzhaus des Naturparks Blockheide Gmünd-Eibenstein, das Wiltrud und Thomas Möstl seit 2015 betreiben. Alle paar Minuten wird es unterbrochen: Ihr Fleisch vom Mangalitza-Freilandschwein aus Schönau bei Litschau ist begehrt. Die Kombination von Fleisch und Freiland liegt im Trend, den auch die Supermarkt-Ketten längst erkannt haben. Bloß: Das Angebot der Möstls neigt sich dem Ende zu. Sie wollen ihre Zucht mit nun 19 Mangalitza- und zehn Minischweinen aufgeben. Sie sagen, sie wären nicht die Einzigen.

Suhlen und die Folgen für den Boden

„Der Kunde will bewusst und regional einkaufen, will hochwertiges Fleisch und zahlt auch den Preis dafür“, sagt Thomas Möstl. Aber: „Wenn du eine Halle für 20.000 Säue aufstellst, kriegst du eine Förderung.“ Die Freilandschweine-Haltung würde im Waldviertel durch Bürokratie und Auflagen hingegen bald unmöglich.

Er nennt Schweinehalter in einigen Gemeinden, die aufgehört hätten oder vor dem Aufhören stünden. Auch Karl Zeilinger aus Altweitra, größter Halter von Freilandschweinen im Bezirk, weist auf die ungleiche Ausgangslage hin: „Wer Schweine im Stall hat, die Anzahl reduziert und den Boden streut, der bekommt eine Förderung für tierfreundliche Haltung. Für den, der seine Schweine im Freiland hält, gibt es keine Förderung…“

Bezirkshauptmann Stefan Grusch streicht Bedeutung von Wasser gerade in trockenen Jahren hervor. | Archiv

Hauptkriterium ist vielfach die Bodenkontamination – weil Schweine für ihr Leben gerne graben, sich im Schlamm suhlen, dabei Wiesen zerstören und Stickstoff hinterlassen. „Die Probleme sind mir bekannt. Gerade für kleinere Freilandbauern sind die Auflagen immer schwerer zu stemmen“, bestätigt Bezirksbauernkammer-Obmann Markus Wandl. Er kann allerdings auch die Seite der Behörden nachvollziehen: „Der Boden muss eben eine gewisse Bonität haben, und das ist bei extrem sandigem Boden mit hoher Wasserdurchlässigkeit eine Herausforderung.“

Um Schweine im Freien halten zu dürfen, braucht es unter anderem abwechselnd nutzbare Wiesen. Solche sind im Waldviertel kaum zu haben, sagt Wiltrud Möstl. Sie schwört auf natürliche Mittel, die Stickstoff binden, in Humus umwandeln und so das Wiesenproblem lösen würden. „Für Behörden ist das nicht interessant.“ Für die Zuwanderer habe es trotz Alleinlage im Wald und eigenem Brunnen von Beginn an Anzeigen gegeben. Herausgekommen sei bei Prüfungen nie was, „die Tiere sind uns ja ein Anliegen.“

Auflagen wurden nicht immer eingehalten

Eine Anzeige wegen noch nicht entsorgtem Sperrmüll rief im Vorjahr aber die Wasseraufsicht auf den Plan, der stachen die Schweine ins Auge. Die Sache kam ins Rollen, zog eine Reihe an Maßnahmen nach sich – die teils nicht kompatibel gewesen seien, teils wie die Beschränkung auf 30 Tiere auf 1,5ha Land oder die Stallhaltung zur Boden-Regeneration nicht voll eingehalten werden konnten. Thomas Möstl: „Hie und da sind sie ausgebrochen.“ Dass die Dürre kaum ein Gras-Nachwachsen erlaubte, kam hinzu.

Die Sache schaukelte sich auf, bis vor wenigen Tagen acht Vertreter diverser Stellen zum Lokalaugenschein gekommen seien, sagt Wiltrud Möstl, „so, als wären sie von der Polizei. Es gab nie ein Entgegenkommen, du hast keine Chance.“ Das Ergebnis will sie nicht abwarten, zumal sie neue Auflagen auch für den Stall erwartet.

Dass die Tiere in den Stall kamen, sei schon ein Kompromiss vor Gericht gewesen. Mangalitza-Schweine brauchen aus ihrer Sicht Auslauf, Sonne, das Wühlen, und Zeit. Erst nach zweieinhalb bis drei Jahren geht es ihnen an den Kragen – normale Mastschweine werden selten älter als ein halbes Jahr. Im Freien seien die Tiere stressresistent, bräuchten keine Antibiotika – anders als im Stall: „Dort gehen sie auf Schwächere los, hat ein Großteil keine Schwänze mehr oder angeknabberte Ohren.“

Bezirkshauptmann Stefan Grusch, dessen Behörde eine von mehreren Parteien im Verfahren ist, nennt einige Parameter, von denen Auflagen abhängen. „Es geht unter anderem um die genutzte Fläche, geologische bzw. Grundwasser-Verhältnisse, die Zahl der Schweine oder um Tierschutzgesetze“, sagt er. Aber: „Gerade in so trockenen Jahren wie heuer kann mit dem Wasser nicht jeder am eigenen Grund und Boden tun, was er möchte.“

Bauernkammer-Chef Wandl versteht die Argumente beider Seiten. Man habe sich vergeblich für eine zufriedenstellende Lösung eingesetzt. Für die Möstls kommt aber eine Stallhaltung nicht in Frage. „Wir werden Tiere nicht langfristig gegen ihren natürlichen Bedarf halten. Wir stechen die Säue ab und fertig“, sagt Thomas Möstl.