Seit Montag darf der Wolf in Niederösterreich geschossen werden. Das macht die von der Landesregierung in der Vorwoche einstimmig beschlossene Verordnung möglich.

„Die Sicherheit der Bevölkerung hat oberste Priorität. Wenn ein Wolf gefährlich ist, müssen wir vorbereitet sein“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Dass bald der erste Wolf auf Grundlage der Verordnung geschossen wird, ist unwahrscheinlich. Voraussetzung wäre, dass sich ein Wolf zumindest zweimal am Tag in einer Siedlung blicken lässt, sich nicht vertreiben lässt oder Menschen gefährlich wird.

„Es wird keinen Bescheid geben, bevor feststeht, dass der richtige Wolf erwischt wird.“ Stefan Grusch, Bezirkshauptmann Gmünd

Der Wolfsbeauftragte Georg Rauer rät der Bevölkerung jedenfalls, Sichtungen in bewohnten Gebieten zu dokumentieren. Fotos und Angaben mit Datum, Uhrzeit, Dauer des Aufenthaltes des Wolfes im Ort sowie die Entfernung des Wolfes zu den Häusern könnten laut Rauer bei der Deklaration eines „Problem-Wolfes“ hilfreich sein. „Die Angabe, dass man ihn schon oft gesehen hat, ist zu wenig.“

Gmünds Bezirkshauptmann Stefan Grusch sieht die zentrale Herausforderung vor einer Schießfreigabe im klaren Festmachen eines „Problem-Wolfs“. Das wäre etwa durch eine Besenderung von Tieren möglich, die gibt es hierzulande nicht. „Es wird keinen Bescheid geben, bevor feststeht, dass der richtige Wolf erwischt wird“, kündigt Grusch jedenfalls an: „Es soll kein Wolf geschossen werden, der keine Gefährdung für den Menschen darstellt!“

Die Verordnung beinhaltet eine vierstufige Skala, mit der das Verhalten von Wölfen eingeordnet wird. Zeigt ein Wolf „unerwünschtes Verhalten“, darf er vergrämt werden. Im Gmünder Bezirk kam das, seit es die Bezirkshauptmannschaft Mitte August für einzelne Jagdreviere erlaubt hat, genau einmal vor. Erst wenn ein Wolf „problematisches Verhalten“ (Stufe 4) zeigt, darf die Behörde nach Meldung durch Polizei oder Bürgermeister und Prüfung durch Experten den Abschuss anordnen.

Pernkopf sieht in dieser Verordnung keinen Widerspruch zu EU-Recht: „Rehe werden geschossen, wenn sie den Wald gefährden. Es ist nur logisch, dass Wölfe geschossen werden, wenn sie Menschen gefährden.“ Der WWF sieht das anders. Die Verordnung sei eine „rechtlich und inhaltlich fragwürdige Schnellschuss-Aktion“, empört sich WWF-Experte Christoph Walder. Er empfiehlt, dass Niederösterreich stattdessen den Herdenschutz fördert – die EU-Gelder dafür stünden bereit.

„Im Bezirk Gmünd wurden in diesem Jahr bis dato 19 Schafe und sieben Stück Mufflon-Damwild von Wölfen entweder getötet, verletzt oder aus ihren Gehegen verschleppt“, berichtet Rauer. Dazu zählen auch zwei Tiere, die Mitte November in Stadl-berg gerissen wurden. Hier wühlte sich der Wolf unter einen Schutzzaun durch und gelangte so ins Gehege.

26 tote Nutztiere vor Pro-Wolf-Ausstellung

Einigermaßen heiß könnte es in Sachen Wolf übrigens am Gmünder Stadtplatz hergehen: Der „Verein gegen Tierfabriken“ will hier am 12. Dezember mit einer „Pro-Wolf-Ausstellung“ Werbung für eine Petition zum Wolfsschutz machen (11 - 12.30 Uhr). „Ich freue mich auf die Diskussionen im Waldviertel“, sagt Obmann Martin Balluch: „Die Aufregung in Österreich, wo gerade einmal vielleicht zehn Wölfe leben, ist eine von der Jägerschaft gesteuerte Hysterie, gegen die wir nun mit seriöser Aufklärung vorgehen.“