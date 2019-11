Zum Advent gehören traditionell auch Adventmärkte, die vielerorts Kulinarisches und Handwerkskunst bieten und einen Hauch von Weihnachten verströmen. In allen Gemeinden im Bezirk Gmünd gibt es diese beliebten Veranstaltungen, teilweise mit langer Tradition. Wie geht es den Organisatoren dabei? Das hinterfragte die NÖN.

Einer der bekanntesten Adventmärkte des Landes ist jener in Weitra. Tausende Besucher strömen immer am ersten Adventwo chen ende in die Kuenringer stadt. Seit Jahren ist für die Organisation Alexandra Kuttner zuständig.

„Wir haben 170 Aussteller bzw. Aktionsplätze, darunter viele Stammaussteller. Also gehe ich davon aus, dass auch der Umsatz für sie passen wird“, meint Kuttner, die besonders auf einen Mix beim Angebot schaut: „Zehn Prozent der Aussteller sind Versorger. Diese Standln mit Essen und Trinken sind am Rathausplatz konzentriert, man findet aber sonst auch überall etwas für das leibliche Wohl.“ Weiters werden nur Aussteller zugelassen, die hochwertiges Kunsthandwerk anbieten.

Handelsware ist überhaupt nicht erwünscht. „Die haben wir in unseren Weitraer Geschäften“, stellt Kuttner klar. Das seien auch Kriterien für die Nachbesetzung von Standlern, die sich selbst melden würden. Bei der Organisation wird Kuttner auch vom Bauhof unterstützt. „Das klappt seit Jahren sehr gut.“

Ähnlich wie Alexandra Kuttner kann auch Eventmanager Thomas Breit auf eine langjährige Erfahrung bei der Organisation von Adventmärkten verweisen: Seit fast 20 Jahren organisiert er für die Unternehmervereinigung „Echt Gmünd“ den Gmünder Adventmarkt, seit fünf Jahren macht er das für die Stadtgemeinde Schrems beim Schremser Adventmarkt. „Da viele Standler seit Jahren bei den Adventmärkten mitmachen, nehme ich an, dass für diese der Umsatz passen wird“, meint Breit. Er bemerke jedoch in den letzten Jahren, dass sich einige ältere Standbetreiber zurückziehen und die Nachfrage von neuen Ausstellern mit Kunsthandwerken zurückgehe. „Beim Essen und Trinken ist das umgekehrt, da fragen viele.“ Da müsse er oftmals absagen. Die Regelung, auf sechs Kunsthandwerk-Standln gibt es ein Kulinarisches, werde eingehalten.

Premiere: Keine Hütten in Litschau „am See“

In Schrems werden die Hütten von der Brauerei zur Verfügung gestellt, die Aussteller bezahlen dafür eine geringe Standgebühr. In Gmünd ist das etwas teurer. „Da müssen wir die Schremser Hütten anmieten und diese Kosten werden den Ausstellern weiterverrechnet“, erklärt Breit. Heuer gibt es dabei erstmals ein Problem: Es gibt zu wenig Hütten, nicht alle interessierten Aussteller können mitmachen. „Die Adventmärkte werden mehr, jedes Wochenende gibt es eine Fülle von diesen Märkten und jeder sucht Hütten“, zeigt der Organisator auf.

Für die Veranstalter sind diese Märkte meist ein „Null-Summen-Spiel“. Nach Abzug aller Ausgaben bleibt meist kein Gewinn übrig. Aber in Gmünd und in Schrems will man nicht verdienen, sondern etwas bieten.“

Kein Problem mit Hütten wird es beim ersten „Litschauer Advent am See“, der am 30. November ab 13 Uhr stattfindet, geben. Die Organisatoren-Gruppe des Schrammelklang-Festivals um Zeno Stanek wollen diesem Adventmarkt einen privaten Rahmen geben. Standln sind nicht vorgesehen. Die Besucher werden bei den Einheimischen zuhause bewirtet.

Von Haus zu Haus bieten 24 Stationen rund um den Stadtplatz bis zum Herrenseetheater Handgefertigtes, regionale Speisen, Getränke, Musik und Literatur. „In Litschau gibt es eine schöne Gemeinschaft unter den Bewohnern. Sie sind sehr offen. Wenn’s gefällt, gibt es vielleicht irgendwann mal eine Adventtour durch das ganze Waldviertel...“

Im Bezirk Gmünd kommen Liebhaber von Punsch, Maroni, Kunsthandwerk und Co. an den kommenden Adventwochenenden auf ihre Rechnung – Gelegenheit gibt es genug dafür.