Quarantäne-Aus im Alltag: Mit Covid zur Arbeit?

Klagten Arbeitgeber vor wenigen Monaten noch über die schwierige Personalplanung durch häufige Ausfälle ihrer Mitarbeiter wegen eines Covid-Verdachtsfalls oder einer Infektion, wurden die Quarantäne-Regelungen nun gelockert. Wer etwa symptomfrei infiziert ist, darf unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zur Arbeit gehen.

Man rate in der Hinsicht grundsätzlich zur Vorsicht und gerade im Bereich der körpernahen Dienstleister und Gastronomie zu besonderer Sensibilität, sagt Michael Preissl, Gmünder Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter: „Eigenverantwortung ist gut, aus arbeitsrechtlicher Sicht aber leider sehr seicht. In erster Linie sagt der Arzt, ob Covid-Symptome vorliegen – oder nicht.“ Nach ersten Erfahrungen mit der neuen Regelung sieht Preissl aber ohnehin einen vorsichtigen Umgang mit der Situation: „Ich denke, in den vergangenen Jahren hat auch bei Arbeitgebern ein Umdenken stattgefunden, nicht nur bei Covid.“ Egal mit welchen Krankheitssymptomen: Man schleppe sich nicht mehr um jeden Preis zum Arbeitsplatz, wo andere Personen angesteckt werden könnten.

Das Ansteckungsrisiko bleibt

Dass Unternehmen vorsichtig mit den neuen Quarantäne-Regelungen sind, bestätigt auch Eaton-Betriebsratsvorsitzender Werner Müller: „Es geht ja doch um die Ansteckung anderer Mitarbeiter. Da ist es uns lieber, einen Krankenstand mehr zu haben, als fünf Ausfälle wegen Covid-Infektionen.“ Wo es möglich ist, komme in dem Fall Homeoffice zum Einsatz.

Diese Option gibt es nicht überall: In der Gastronomie stuft es Wirtesprecherin Doris Schreiber als schwierig ein, mit einer symptomfreien Covid-Infektion zu arbeiten: „Es geht auch um den Schutz der Gäste. Wenn Servicekräfte eine Maske tragen, wird man sich als Gast fragen, ob von der Person ein Ansteckungsrisiko ausgeht.“ Wird die Fürsorgepflicht gegenüber Arbeitnehmern eingehalten, sehe sie in anderen Branchen aber kein Problem – und insgesamt „wieder einen Schritt nach vorne“.

Was sagt der Arzt?

„Wenn man krank ist und nicht genau weiß, was man hat, die Symptome nicht recht einordnen kann, dann ist der Weg zum Arzt immer noch das Beste“, betont Bezirksärztesprecher Christoph Preißl. Geht es um Covid-Infizierte am Arbeitsplatz, sei das Setting ganz entscheidend – zum Beispiel hinsichtlich Kundenkontakt.

Zu den häufigsten Symptomen einer Covid-Infektion könne man neben Übelkeit und Durchfall noch immer trockenen Husten, Hals- und Kopfschmerzen zählen.

