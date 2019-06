Die Wogen, die der NÖN-Bericht über Raser in der Schremser Katastralgemeinde Langschwarza verursacht hat, ebben nicht ab. So dürfte jetzt auch ein Verkehrskonzept für den gesamten Bezirk Gmünd im Raum stehen.

Mehrere Boxen möglich

Möglich seien nach einer entsprechenden Prüfung gleich mehrere Radarboxen im Bezirk. Das bestätigt Bezirkshauptmann Stefan Grusch: „Wir haben mehrere Standorte im Auge, die wir prüfen wollen.“ Im speziellen geht es um die Ortsdurchfahrt in Eisgarn und Dietmanns. Außerdem könnten zwei weitere Standorte entlang der B41 auf eine mögliche Installation einer Radarbox geprüft werden.

Unverändert ist der aktuelle Stand in Langschwarza. Dort gilt es nach wie vor, offene Fragen zu Stromanschlüssen oder Leitungen für die digitale Direktübermittlung von Radardaten zu beantworten. Auf den Vorschlag von Schremser Stadtchef Karl Harrer, sich selbst um die Infrastruktur zu kümmern, antwortete jetzt Bezirkshauptmann Grusch im Gespräch mit der NÖN: „Das ist lieb, aber so funktioniert das nicht. Es gibt ge naue Vorgaben, die es zuerst zu überprüfen gibt.“

Harrer drängt weiter auf eine schnelle Lösung: „Ich will nicht jahrelang herumdoktern. Es ist wichtig, dass wir bald auf dem Klavier spielen können.“

So schnell dürfte es mit einer oder mehreren Radarboxen im Bezirk nichts werden. Laut dem Bezirkshauptmann kann eine Radarbox frühestens 2020 installiert werden.

NÖN-Leser Werner Spindler aus Gmünd meldete sich per Leserbrief zur Debatte zu Wort. Er kritisiert, dass Autofahrer immer wieder zu schnell durch die Gmünder Lagerstraße fahren. Er fordert flexible Radarkontrollen und eine stärkere Überwachung durch die Polizei. Außerdem sind Spindler Traktoren ein Dorn im Auge, die über die Lagerstraße auf die B41 fahren, statt den neuen Kreisverkehr zu benutzen. Er fordert: „Was wäre mit einem temporären Fahrverbot, und zwar wochentags in der Zeit von 18 bis 7 Uhr in der Lagerstraße und Samstag und Sonntag ein komplettes?“

Laufende Gespräche mit Landespolitik

Bezirkshauptmann Stefan Grusch winkt ab: „Jeder hätte gerne in seiner eigenen Straße ein allgemeines Fahrverbot mit dem Zusatz: ausgenommen ich. Das spielt‘s aber nicht.“

ÖVP-Stadtrat Martin Preis verweist auf laufende Gespräche mit der Landespolitik: „Wir sind am Ausarbeiten eines Verkehrsleitkonzeptes für Gmünd. In diesem Zusammenhang prüfen wir in Zusammenarbeit mit dem Land NÖ alle Möglichkeiten, etwa Lkw-Fahrverbote ab 3,5 Tonnen, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Radarboxen. Dafür wurden und werden Verkehrszählungen an verschiedenen Punkten durchgeführt. Generell wollen wir den Lkw-Transitverkehr durch Gmünd unterbinden.“