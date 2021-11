Raiffeisenbank zieht Filialen zusammen

Die seit Jahren anhaltenden Veränderungen am Bankensektor erreichen nun auch die Raiffeisenbank Oberes Waldviertel mit Sitz in Schrems: Acht ihrer derzeit 18 Standorte werden Mitte Dezember geschlossen. Drei weitere werden zu reinen „Beratungs-Bankstellen“ umfunktioniert – mit Selbstbedienungs-Foyers und Beratung nach Terminvereinbarung, aber ohne Kassageschäft. Bleiben nur sieben Filialen mit Beratung und vollem Kassageschäft.

Das von Schaltern abgezogene Personal soll in die verbleibenden Standorte integriert werden und dort künftig attraktivere, hochwertige Arbeitsplätze erhalten. Das kündigt die Geschäftsleitung an. Und: Die Mitarbeiter-Kapazitäten in der Beratung sollen durch den Schnitt um fast ein Drittel erhöht werden, was ein Anheben von Beratungsqualität und Spezialisierung erlaube.

Nur noch 3,8 Prozent der Geldbewegung am Schalter

Laut Bankangaben beträgt das Bargeschäft am Bankschalter heute nur noch 3,8 Prozent des gesamten bewegten Finanzvolumens mit digitalen Buchungen, Überweisungsbox oder Bankomatkarte. Bar-Transaktionen seien demnach binnen vier Jahren um 39 Prozent zurückgegangen, trotz eines Zuwachses an Privatkonten von sechs Prozent. Das Bankomaten-Geschäft stagniere seit Jahren. Die Zahl der Online-Buchung sei im selben Zeitraum um 48 Prozent gestiegen. Die Pandemie habe die Entwicklung zusätzlich beschleunigt.

Kleine Bankstellen hatten zuletzt schon nur noch an drei Halbtagen die Woche offen. Viele Kunden habe es daher schon bisher zu größeren Filialen gezogen, sagt Johann Pollak, einer der drei Geschäftsleiter neben Dietmar Stütz und Andreas Meixner. Ein bis zwei Beschäftigte bindet eine Kleinfiliale dennoch. Die könnten in einer komplexer werdenden Bankenwelt immer weniger Spezialisten für alle Bereiche sein. Und, so Pollak: „Wer ein bestimmtes Produkt nur zwei- bis fünfmal im Jahr berät, benötigt dennoch 15-stündige Schulungen für jeden Teilbereich.“

Auch künftig mehr Filialen als der gesamte Mitbewerb

„Die Welt ändert sich, die Kundenbedürfnisse ändern sich und verlagern sich immer mehr in den Online-Bereich. Wenn ein Segment aber immer weniger wird, dann wird es irgendwann einfach Zeit, den Kurs zu wechseln“, betont Meixner. Der Schnitt sei kräftig, erlaube aber eine grundlegende strategische Neuausrichtung und eine stärkere Anpassung an die geänderten Ansprüche. Meixner: „Kunden werden mobiler, erwarten qualitativ hochwertigste Beratung mit individuellen Lösungen sowie eine zeitliche Flexibilität ihres Beraters.“ Der solle sich ausreichend Zeit für eine Beratung nehmen können „und nicht das Anliegen am Schalter besprechen“.

Insgesamt beschäftigt die RBOW mehr als 80 Mitarbeiter und betreibt auch künftig noch mehr Standorte als der komplette Mitbewerb zusammen im Gmünder Bezirk. Die Beschäftigten sollen künftig dank der Bündelung der Ressourcen auch außerhalb der Kassa-Öffnungszeiten länger für Beratung zur Verfügung stehen: wochentags von 7 bis 19, samstags von 8 bis 12 Uhr.

Bankenobmann Tobias Spazierer spricht daher insgesamt von einem positiven Schritt hin zu einem „zukunftsträchtigen Modell für die Mitarbeiter und die Kunden“. Das neue Konzept besteht ab 15. Dezember aus drei Stufen:

Standorte mit Beratung und Kassageschäft: Schrems (Zentrale), Gmünd-Stadt, Gmünd-Neustadt, Heidenreichstein, Litschau, Weitra, Kirchberg

Standorte mit Beratung und Selbstbedienungs-Foyer (ohne Kassa): Bad Großpertholz, Brand, Großschönau

Aufgelassene Standorte, die in die anderen Bankstellen integriert werden: Amaliendorf, Eggern, Eisgarn, Großdietmanns, Hoheneich, Reingers, St. Martin, Waldenstein. Hier werden auch die Bankomaten abgebaut. Pollak: „In manchen Bankstellen reden wir von zehn Bankomat-Behebungen am Tag, in manchen von etwa 20.“

Was geschieht mit den aufgelassenen Standorten?

Die Filiale in Amaliendorf soll aus Rücksicht auf den nahenden Ruhestand des Mitarbeiters noch bis 31. März 2022 betrieben werden, alle anderen schließen mit 15. Dezember. Sechs der acht betroffenen Gebäude sind im Eigentum der RBOW, die zwei anderen sind angemietet. Dietmar Stütz: „Wir sind natürlich sehr an einer sinnvollen Nachnutzung interessiert und werden dabei unterstützen.“

Wie sowas in der Praxis aussehen kann, das habe sich in Weitra gezeigt, sagt Johann Pollak. Dort stand wie berichtet das Oberschoß der Bankstelle nach der Fusion der Raiffeisenbank Weitra mit der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel 2016 in bester Lage frei – bald wurde darin das Ordinationszentrum W4Med, später noch ein Orthopädie-Fachhandel eingerichtet. Pollak: „Die frei gewordene Infrastruktur ließ Platz für Neues, die Bevölkerung hat davon nun einen echten Mehrwert.“

An drei Standorten gibt es demnach schon Interessenten.