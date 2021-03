Ohne die richtige Ratsche klappt das Ratschen nicht. In vielen Familien wird dieses – nach der Definition der Online-Enzyklopädie Wikipedia – „hölzerne Lärm- und Effektinstrument“ von einer Generation an die nächste weitergegeben, ganz nach der Devise „Eine Ratsche gibt man nicht aus dem Haus“.

Bei Familie Zeilinger aus Altweitra wird das jedenfalls so praktiziert. Martin Zeilinger hat seine Ratsche als Bub bekommen. „Die ist sogar ‚Made in Altweitra‘. Mein Vater hat sie damals bei unserem alten Wagnermeister Franz Maurer, der seine Werkstatt direkt neben der Altweitraer Kirche hatte, in Auftrag gegeben“, erzählt der inzwischen 42-Jährige. Mit dieser Ratsche war Zeilinger gemeinsam mit den anderen Ministranten einige Jahre als Ratscher an den Kartagen unterwegs. Dann übernahmen seine jüngeren Geschwister Ingrid, Robert und Florian die Ratsche. Und auch bei seinem Cousin David kam sie zum Einsatz.

Gmünd: Ratschen mit der Familie

Wie die Tradition des Ratschens heuer gelebt wird, ist nicht nur in den jeweiligen Pfarren, sondern auch in einzelnen Ortschaften unterschiedlich. Schon im Vorjahr hat die Corona-Pandemie das Ratschen eingeschränkt, heuer ist es ähnlich. In den beiden katholischen Pfarrgemeinden in Gmünd können Kinder auch heuer wieder mit Eltern – jedenfalls aber im Familienverband – zu den jeweiligen Zeiten am Karfreitag und Karsamstag durch die Gassen gehen und Ratschen.

Durchmischte Gruppen, wie sie früher üblich waren, wird es auch heuer nicht geben. Auch auf das Absammeln muss verzichtet werden. Nicht jeder hat eine eigene Ratsche zuhause: Im Vorjahr haben sich auch Erwachsene Ratschen von den Pfarren ausgeborgt, um in ihren Straßenzügen zu ratschen.

Ungewissheit bei Schremser Ratschern

Ob und wie das Ratschen in den Pfarren Schrems und Langegg heuer stattfindet, ist laut Pfarrer Herbert Schlosser noch nicht fix: „Vermutlich werden in Langegg wieder die Ratscherkinder unterwegs sein. Dort waren sie ja auch als Sternsinger aktiv. In der Stadt Schrems gab es keine Sternsinger, das haben teilweise die Erwachsenen übernommen. Daher könnte es nur gebietsweise Ratscherkinder geben. Aber derzeit ist alles ungewiss“, sagt er.

In Dechant Herbert Schlossers Pfarren sind Gottesdienste zu Ostern geplant. Archiv



Die Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern sollen nach aktuellem Stand mit den derzeit geltenden Corona-Maßnahmen stattfinden.

Kaum Ratscher-Kinder in Litschau

Von der Pfarre werden auch heuer keine Ratscher-Gruppen organisieren, erklärt hier Pfarrer Gerhard Kerschbaum. Die Pfarre habe das schon vor einigen Jahren aufgegeben. Abgesehen davon, sehe er das Ratschen in Gruppen in der aktuellen Situation als zu hohes Risiko, sagt er. In den Vorjahren seien zwar vereinzelt Ratscher-Gruppen unterwegs gewesen, die sich abseits der Pfarre finden. Aber: Das große Problem sei, dass es in Litschau wenige Kinder im Ratscher-Alter gebe, bedauert Kerschbaum.

Propst Lango: Regeln vorab mit Eltern klären

Dass sich zu wenige Kinder fürs Ratschen finden, glaubt Propst Andreas Lango vom Pfarrverband Eisgarn, Eggern und Reingers nicht: „Das Ratschen macht den Kindern großen Spaß.“ Man müsse heuer aber vorsichtig sein und aktuell geltende Covid-Regeln auch beim Ratschen einhalten, sagt er. Die Rahmenbedingungen werden deshalb vorab mit den Eltern besprochen. Die Ratscher-Kinder sollen jedenfalls nur in ihren Heimatorten unterwegs sein, erklärt er.

Was es nun mit dem „Englischen Gruß“ auf sich hat?

„Das Ratschen wird in unseren Pfarren wie gewohnt durchgeführt, nur mit Maske und Abstand“, betont Pater Markus Feyertag für die Pfarren St. Wolfgang und Spital. Bei der Einteilung der Ratscherkinder will er sich nicht einmischen. „Ich bin seit 24 Jahren Pfarrer, das hat immer ganz gut ohne mich funktioniert. Die Kinder lernen dadurch, ihr Leben zu organisieren, das müssen ihnen nicht immer die Eltern oder der Pfarrer vorkauen.“

Pater Markus Feyertag klärt über den Gruß des Engels auf. Archiv

Von einer Generation der Ministranten wird das Ratscher-Wissen an die nächste weitergegeben. Zum Ratscherspruch hat der Seelsorger eine Anekdote: „Die Ratscherkinder sagen ‚Wir ratschen, wir ratschen den Englischen Gruß, den jeder katholische Christ beten muss‘. Bis zu meinem 14. Lebensjahr habe ich auch geglaubt, dass sich das englische auf das Land England beziehe. Aber das war ein Irrglaube. Da geht es um den Gruß des Engels.“

Beim Aufteilen des erzielten Erlöses steht er den Kindern zur Seite: „Vor einigen Jahren hat es dabei Probleme gegeben, einige fanden es unfair, weil manche Kinder ein größeres Gebiet zu betreuen hatten und daher auch mehr Spenden bekamen. Seither werden alle Einnahmen zusammengelegt und zu gleichen Teilen auf die Ratscher aufgeteilt.“

Die nächste Ratscher-Generation

In der Altweitraer Familie rund um Martin Zeilinger führen indes die Töchter Lena und Hana die Tradition fort. Sie freuen sich schon auf das gemeinsame Ratschen mit den Dorfkindern. Im Vorjahr gab es nur das Ratschen vorm eigenen Haus. Auch die „Ratscherproben“ gehören zur Tradition: „Bei uns war es noch viel strenger. Die Weisungen des Ratschermeisters waren Gesetz. Hat man zu früh oder dazwischen geratscht, musste man einen gewissen Betrag aus seinem Spendenerlös abgeben. Das ist heute nicht mehr so“, blickt Manfred Zeilinger zurück.

Das zeitige Aufstehen am Karfreitag und am Karsamstag sei eine Herausforderung. „Aber alle machen es gerne. Man hat eine Verantwortung, gehört zu einer besonderen Gruppe. Auch das wird von Generation zu Generation weitergegeben.“