Mit 1. November ist der blaue Dunst aus den Gastronomiebetrieben verbannt: Das generelle Rauchverbot ist in Kraft. Die ersten Tage sind im Bezirk Gmünd vergleichbar unspektakulär über die Bühne gegangen – auch weil etliche Betriebe bereits zuvor freiwillig auf „rauchfrei“ umgestellt hatten.

Keine Probleme bei der Einführung des Rauchverbotes gab es etwa im Gasthof von Willibald Hentsch am Weitraer Rathausplatz. „Die Leute haben es lange genug gewusst und konnten sich auf das Rauchverbot einstellen“, sagt er. Gesetzesverletzungen habe es in den ersten Tagen keine gegeben.

Mit solchen hat die Bezirkswirte-Vertreterin Doris Schreiber auch nicht gerechnet: „Wenn überhaupt, dann könnte es in Abendbars zu Verletzungen des Rauchverbotes kommen. Sonst rechne ich mit keinen Problemen. Man muss abwarten. Wie das in einigen Monaten aussehen wird, werden wir sehen.“

Schreiber macht aber auf ein Problem aufmerksam, das aus dem Rauchverbot resultiert: Raucher vor den Gastronomiebetrieben, durch die sich die Anrainer belästigt fühlen könnten. „Das ist vor allem in der Stadt ein Thema. Für dieses Problem dürfen aber nicht die Wirte verantwortlich gemacht werden. Dafür setzen wir uns in der Fachgruppe massiv ein. Es muss eine Einigung erzielt werden“, meint Schreiber. „Jeder Gast ist für sich selbst verantwortlich, vor allem für das, was er vor dem Lokal tut.“

Dass Strafen bei Verstößen gegen das Rauchverbot in erster Linie Gastwirte treffen würden, sagt auch Willibald Hentsch: „Den Letzten beißen die Hunde. Es wundert mich nicht, wenn Wirte zusperren müssen.“ Besonders kleinen Lokalen könne das Rauchverbot bzw. daraus resultierende Strafen zum Verhängnis werden, betont er. Es sei eine „berechtigte Befürchtung“, dass es zu Problemen mit Anrainern aufgrund von Lärmbelästigung kommen könne, „vor allem, wenn viel los ist“. Das Rauchen ist nur mehr vorm Lokal gestattet. Wie sich das Rauchverbot auf Umsätze auswirken wird, kann Hentsch schwer einschätzen. Aber: „Es ist vorstellbar, dass Gäste ein, zwei Getränke weniger konsumieren, wenn sie zum Rauchen immer raus gehen müssen.“

Ob er und seine Mitarbeiter Vorteile im Rauchverbot sehen? „Wir konnten Raucher- und Nichtraucherbereich gut von einander trennen“, so Hentsch. Durch eine gute Belüftung habe man die gesundheitliche Belastung für Beschäftigte in Grenzen halten können, meint er.

„Als Gastgeber muss ich beide Seiten verstehen“

Grundsätzlich neutral steht der Gmünder „Hopferl“-Wirt Josef Hag dem Rauchverbot gegenüber: „Manche Gäste sind dafür und manche dagegen. Als Gastgeber muss ich beide Seiten verstehen.“ Er gibt aber zu bedenken: „Als Wirt wird man in eine Rolle gedrängt, in der man die Gesellschaft trennen muss.“ Das entspreche nicht seinem Berufsverständnis: „Immerhin wollen wir, dass die Leute bei uns zusammenkommen.“

Probleme gab es auch im Hopferl nicht. Vor dem Lokal, wo Tische bereit stehen, darf geraucht werden. Angesprochen auf mögliche Lärmbelästigungen für Anrainer relativiert Hag: „Ich denke nicht, dass es problematisch wird. Mengenmäßig hatten wir ohnehin in den vergangenen Jahren immer weniger Raucher unter den Gästen.“ Der bisherige Raucherbereich steht nun rauchfrei zur Verfügung, er kann für kleinere Veranstaltungen genutzt werden.

Wie stehen die Mitarbeiter im Hopferl zum Rauchverbot? Schließlich sind auch sie direkt davon betroffen. „Dadurch, dass wir nicht ständig im Raucherbereich waren, war es vor dem Verbot nicht so schlimm. Wenn ein Kollege nicht im Raucherbereich arbeiten wollte, wurde das bei uns respektiert und er musste nicht“, sagt Service-Mitarbeiterin Claudia Meierhofer.

Der Übergang zum Nichtraucherlokal wurde jedenfalls gefeiert: „Wir hatten von 31. Oktober auf 1. November geöffnet. Die letzten Sekunden bis zum Inkrafttreten des Rauchverbotes wurden runtergezählt - wie zu Silvester“, erzählt Josef Hag.