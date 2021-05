Groß war die Vorfreude in den Branchen, die am 19. Mai nach über sechs Monaten des Lockdowns wieder aufsperren durften. Ungetrübt war sie dennoch nicht, vor dem Start waren noch manche Fragen offen. Vor allem die, wie Gäste und Besucher nach so langer Zeit reagieren würden. Die NÖN holte nach den ersten Tagen eine Zwischenbilanz ein.

Gastro-Vertreter tüfteln weiter an Verbesserungen

Bei den Gastronomen im Bezirk gebe es unterschiedliche Meinungen, resümiert Wirte-Sprecherin Doris Schreiber: Diese reichen von „recht verhalten“ bis „besser als erwartet“. Man habe die Freude der Gäste gespürt, die Stimmung in den Lokalen sei gut gewesen.

Nur: „Der Abstand von zwei Metern tut uns Wirten natürlich weh“, sagt sie. Immerhin gehen dadurch viele Sitzplätze verloren. Es gelte nun zu beweisen, dass auch Gastronomie coronakonform funktioniert – um dann weitere Lockerungen zu erreichen, meint Schreiber: „Wir Vertreter arbeiten im Hintergrund ohnehin rund um die Uhr, um Verbesserungen für die Wirte zu erreichen.“

Einige Betriebe hätten mit Mitarbeitermangel zu kämpfen – obwohl das Geschäft in der Gastro da wäre, sagt Schreiber. Der Neustart bedeutete eine große Umstellung: „Es ist, als würde man ein neues Lokal aufbauen. Ehrlich gesagt: Ich war wahnsinnig nervös.“ Geklappt habe dann – und diese Rückmeldung gebe es auch von anderen Wirten – alles ganz gut, egal ob Zutrittsnachweise oder die Sperrstunde. Anzeigen bei der Polizei gab es mit Stand Freitag keine.

„Wir werden aber sicher noch weitere Kontrollen durchführen“, sagt Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks.

Verhaltener Start in der Sole-Felsen-Welt

Einer, der die ersten Tage nach der Öffnung als „recht verhalten“ einstuft, ist Sole-Felsen-Welt-Geschäftsführer Bernhard Strohmeier: „Ich persönlich habe mir mehr erwartet.“ Das gilt hauptsächlich fürs Restaurant, das Hotel war über Pfingsten wie berichtet ausgebucht. Er spricht von täglich etwa hundert Essen für externe Gäste im Restaurant, 70 bis 80 davon sind auf Take-away entfallen. „Ich hoffe, dass sich das wieder ändert“, sagt er. Größte Hürde seien wohl die Tests und Gästeregistrierungen. Auch das Treiben im Bad war vor dem Wochenende laut Strohmeier noch zurückhaltend, an die maximale Besucherzahl komme man dennoch heran, das Einhalten der Regeln funktioniere in Bad- und Saunawelt gut.

Hoher Zulauf im „Chili Gym“

Jürgen Hobiger vom „Chili Gym“ mit Standorten in Gmünd, Weitra und Zwettl ist mit dem Start in seinen Fitness-Studios zufrieden. Er spricht von vielen Neuanmeldungen quer durch alle Altersgruppen und jeweils täglich etwa 150 Check-ins in Gmünd und Zwettl. „Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, dass es ruhiger anläuft“, schmunzelt er. Es freue ihn, dass Corona kein bestimmendes Thema gewesen sei – vielmehr stand die Freude über den Neustart im Mittelpunkt. „Schlussendlich geht es bei uns immer um die Community“, sagt er.

Über das Einziehen von Mitgliedsbeiträgen im Lockdown wurde viel diskutiert. Hobiger hat während der behördlichen Schließung auf die Beiträge verzichtet, seine Kunden stattdessen sogar mit Online-Videos bei Laune gehalten. Jetzt, wo die Studios wieder offen sind, erfolgen die Zutrittsnachweise beim Trainer. Oder in unbetreuten Zeiten vorab per Mail. Hobiger checkt sie und schaltet seine Kunden für den Eintritt frei. Dass die Studios öffnen durften, sei sehr wichtig: „Eigentlich war es schon fünf nach zwölf…“