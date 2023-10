Regionalbusnetz: Neue Fahrpläne ab 3. November

„Am 3. November werden insgesamt 258 konkrete Fahrplanänderungen an 35 Regionalbuslinien im Waldviertel unternommen. Dahinter steckt viel Kleinarbeit der zuständigen Kollegin, die hier ganze Arbeit für die Menschen in der Region geleistet hat“, so VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll. Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer betont: „Es gibt den klaren Auftrag von mir, das Angebot im öffentlichen Verkehr an die Bedürfnisse der Landsleute anzupassen und zu verbessern. Mit der Mobilitäts-Offensive im Waldviertel stärken wir ganz besonders den Schülerverkehr und setzen auf gezielte Verbesserungen für Berufs-Pendler.“

Im Vorjahr geäußerter Kritik an schlechten Anbindungen vom Norden bzw. Süden des Bezirks nach Gmünd wird diesmal allerdings nicht Rechnung getragen: Für den Bezirk Gmünd sind unter anderem eine zusätzliche Verbindung von Göpfritz (ab 22.14 Uhr) nach Litschau mit Anschluss von der FJB aus Wien, eine zusätzliche Verbindung nach Unterrichtsende um 15.10 Uhr von Waidhofen über Heidenreichstein nach Litschau – die Fahrt um 15.25 Uhr wird bis Litschau geführt, und eine Änderung der Linienführung auf der Linie Haslau-Heidenreichstein relevant. Von Gmünd gibt es eine zusätzliche Verbindung um 12.30 Uhr nach Schwarzenau. Zwischen Zwettl und Weitra kommen zusätzliche Fahrten um 13.28 Uhr und um 15.50 Uhr. Hier gibt es künftig auch Anschlüsse nach Harbach.

Aufgrund mangelnder Inanspruchnahme werden manchmal auch einzelne Fahrten aus dem Angebot entnommen und frei werdende Ressourcen anderweitig eingesetzt. Der öffentliche Verkehr werde laufend weiterentwickelt, betont man seitens des VOR: Die Inanspruchnahme des Angebotes werde geprüft, Fahrpläne dem Bedarf angepasst. „Wenn etwa ein Schulstandort viele neue Auszubildende aus einem bestimmten Ort meldet, von wo es bislang keine entsprechende Öffi-Verbindung gibt, so wird versucht, diese durch Fahrplanänderungen herzustellen“, heißt es in einer Aussendung. Und weiter: „Umgekehrt werden in einigen Fällen Regionalbusverbindungen nur mehr an Schultagen geführt, wenn sich gezeigt hat, dass sie zu Ferienzeiten nicht genutzt wurden.“

Die Änderungen im Bezirk Gmünd im Detail