32 bestätigte Wolfsrisse in den Gemeinden Bad Großpertholz und Langschlag sowie drei weitere Verdachtsfälle in Höhenberg nahe Gmünd ließen in den vergangenen Wochen die Wogen im Waldviertel hochgehen, zuletzt forderten auch Gmünds Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG) und ÖVP-Landtagsabgeordnete Margit Göll Maßnahmen auf Landesebene ein.

Das soll durch einen Initiativantrag bereits in der nächsten Sitzung des Landtages am 20. September geschehen: Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) kündigte eine Novelle des Landesjagdgesetzes an. Dort ist der Abschuss des Wolfes „als letztes Mittel“ bei Gefahr für den Menschen schon im Paragrafen 100a verankert, das konkrete Vorgehen soll nun aber präzisiert werden. Künftig sollen demnach Experten der Bezirkshauptmannschaften Fälle beurteilen und Bescheide zu Vergrämung oder Abschuss von „Problemwölfen“ ausstellen. Das decke sich auch mit dem Wolfmanagement-Plan.

Laut ORF soll die Novelle sechs Wochen nach dem Beschluss in Kraft treten – wobei der VP-Klub zusätzlich eine Resolution einbringen wolle, wonach der Wolf in bestimmten Zonen wie dem Truppenübungsplatz Allentsteig streng geschützt sein, sonst reguliert werden soll.

Wölfe mit Migrations-Hintergrund

Dem schließt sich FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl an, wobei er in Internet-Foren für einen Mix aus Erheiterung, Zustimmung und Entrüstung sorgte: Ausreißer vom TÜPL sowie aus dem Ausland zugewanderte Wölfe sollten „entnommen“ werden, sagte er laut Aussendung. Wölfe ohne „Migrations-Hintergrund“ gibt es in einem Land, wo diese Tiere jahrzehntelang ausgerottet waren, nicht.

Abgeordnete Göll sieht die Novelle als „richtigen Schritt, ich bin wirklich dankbar dafür, dass Pernkopf so rasch reagiert hat.“ Göll: „Wenn man mit den Menschen vor Ort und den Betroffenen spricht, spürt man die tiefe Verunsicherung.“ Die Reaktion zeige, dass man seitens des Landes die Sorgen und Ängste der Menschen in der Region ernst nehme.

SPÖ & FPÖ signalisieren Zustimmung im Landtag, die Grünen Ablehnung. „Derzeit mögliche Maßnahmen, wie Herdenschutz durch Herdenschutztiere, werden noch viel zu wenig ausgeschöpft. Ich verstehe die Verunsicherung voll und ganz, fordere aber eine sachliche Aufklärung, Beobachtung – auch der Entwicklung des Bestandes – und die Umsetzung von Schutzmaßnahmen und natürlich Entschädigungszahlungen“, sagt die Waldviertler Grünen-Abgeordnete Silvia Moser.

Was sagt der Zuständige fürs „Schutzgut“ Wolf?

Eine schwere Stellung kommt in der aufgeheizten Debatte dem Schutzgebietsnetzwerk NÖ zu: Die Einrichtung untersteht als Teil der „Energie- und Umweltagentur NÖ“ (eNu) dem Land NÖ und dessen Landesrat für Umwelt, Landwirtschaft & Energie – also Stephan Pernkopf, der den Wolf-Abschuss als Landeshauptfrau-Stellvertreter freigeben will. Zugleich nennt das Netzwerk als „wichtigste öffentliche Aufgabe“ die Erhaltung der Schutzgüter im Land. Der Wolf ist streng geschützt.

Robert Kraner, Waldviertler Schutzgebiets-Betreuer, hat über die Rückkehr des Wolfes und den Umgang damit eine Meinung. Presseanfragen beantwortet für ihn aber die Pressestelle. Das klingt so: „Der Wolf steht unter strengem EU-Schutz. Sowohl für den Wolf als auch für Braunbär und Luchs informiert das ‚Wolfsmanagement Österreich‘ als Koordinierungsstelle über den Umgang mit diesen Tieren in besonderen Situationen. Dazu gibt es Information, Beratung zu Herdenschutz und Entschädigungen, genauso wie Empfehlungen für das Vergrämen und die Entnahme von Problemtieren als letztes Mittel. Die Landesregierung will die weitere Vorgangsweise [...] jetzt noch präzisieren.“

3.600 Hundebisse, aber null Wolf-Attacken

Klarer äußert sich der WWF. Er spricht von einer „populistischen Schnellschuss-Aktion ohne naturschutzfachliche Grundlage und ausreichende öffentliche Begutachtung“. Die Landesregierung wolle von Versäumnissen ablenken, klagt Experte Christian Pichler: „Jahrelang wurde wenig bis nichts getan, um die Bevölkerung sachlich zu informieren, Weidetierhalter zu unterstützen und fachgerechten Herdenschutz zu ermöglichen. Daher wird jetzt eine Sicherheitsgefährdung herbeigeredet, um Abschüsse von Wölfen zu rechtfertigen.“ Das in der Novelle dargestellte Bedrohungsszenario sei völlig übertrieben.

De facto habe es seit der Rückkehr des Wolfes nach Deutschland vor zwei Jahrzehnten (heute etwa 500 Tiere) und Schweiz keine einzige Attacke auf Menschen gegeben – während laut Kuratorium für Verkehrssicherheit alleine in Österreich nur im vorigen Jahr etwa 3.600 Personen nach Hundebissen im Spital gelandet seien. Der WWF pocht auf Einhaltung des Management-Plans.

