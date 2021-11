Rekorde bei Infektionen & Impfungen – und eine 2G-Mahnung

Es war ein Wochenende der Rekorde, wenn auch nicht im positiven Sinne: Sprach Bezirkshauptmann Stefan Grusch Ende der Vorwoche von 43 Neuinfektionen an einem Tag als bisherigem Spitzenwert, so wurde das am Samstag mit 48 Neuinfektionen bereits wieder übertroffen. Mit 9. November waren bei der Bezirkshauptmannschaft insgesamt 296 aktuelle Covid-Fälle registriert, 690 Absonderungen und 400 „Verkehrsbeschränkungen“ aufrecht. Zum Vergleich: Am Freitag waren es „nur“ 400 Absonderungen.

Die Covid-Gesamtsituation hat auch Auswirkungen auf die Schulen, Bezirkshauptmann Grusch bestätigt von der Behörde angeordnete Quarantäne einzelner Schulklassen. Aber: „Zu großen Schulclustern kann es durch das regelmäßige Testsystem zum Glück nicht kommen.“ Zusätzlich zur Aufarbeitung neuer Infektionen dürfte mit der Kontrolle der 2G-Regelung im Freizeitbereich mehr Arbeit für die Behörde anfallen: „Wir werden die Kontrollen verschärfen und werden – wenn nötig – strafen. Es ist einfach wichtig, dass sich alle daran halten“, kündigt Grusch an.

Bei allen negativen Entwicklungen in Zusammenhang mit der Pandemie sorgte eine Nachricht doch für Freude bei Stefan Grusch: Wie auf NÖN.at berichtet, wird das Gmünder Zivilschutzzentrum im Access-Industrial-Park ab 10. November wieder zum Impfzentrum – als eines von acht im Land. „Ich bin sehr froh darüber und es hat sich ausgezahlt, dass wir an der Infrastruktur festgehalten haben. Das Team ist sehr gut und engagiert“, betont er. Etwa 800 Dosen können künftig pro Tag verimpft werden, als Koordinatorin wird auch hier Bettina Weiß fungieren.

Bei der Impfaktion am Samstag, die noch über den Zivilschutzverband gelaufen ist, war der Andrang besonders groß, es mussten Hunderte Impfdosen nachgeliefert werden. Weiß sprach von insgesamt 850 Impfungen – und einem nebenbei aus dem Kanalsystem geretteten Kätzchen. In Bad Großpertholz wurden tags darauf 259, in Schrems am Montag 241 Personen geimpft.

An den Landeskliniken im Waldviertel waren indes zu Wochenbeginn laut Landesgesundheitsagentur 38 Covid-Patienten in Behandlung, davon 14 in Gmünd. Drei davon sind Intensivpatienten, elf befinden sich auf der Normalstation. OP-Termine seien derzeit noch aufrecht, aber: „Wenn der Bedarf für Covid-Fälle weiter ansteigt, könnte sich das ändern“, sagt Thomas Schmallegger.