Rotes Kreuz: Helfen ist mehr als Sanitätsdienst

„Helfen, ohne zu fragen wem“, dieses Zitat wird Henry Dunant, Gründervater des Roten Kreuzes, zugeschrieben – und hat noch immer Gültigkeit. Der Bezirk Gmünd wird durch die Bezirksstellen Weitra, Litschau und Gmünd sowie die beiden Ortsstellen Schrems und Heidenreichstein vom Roten Kreuz abgedeckt. Heute stehen moderne Fahrzeuge, entsprechende Ausstattung und ein breites Angebot zur Verfügung. Das war nicht immer so.

Die Geschichte der Gmünder Bezirksstelle geht zum Beispiel bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück, als sich neun Mitglieder der Feuerwehr zur Hilfeleistung ausbilden ließen – der Start für die „Sanitätsabteilung“. 1901 folgte schließlich die gründende Versammlung des „Roten-Kreuz-Vereines“. Fünf Jahre später wurde ein Sanitätswagen mit Pferdebespannung angekauft. Damit wurden Patienten ins nächstgelegene Krankenhaus Waidhofen transportiert.

Wenn nötig, ging es per Zug nach Budweis oder Wien

In besonderen Fällen wurden Patienten – wie aus der Festschrift der Feuerwehr Gmünd aus dem Jahr 1964 hervorgeht – mit der Bahn nach Budweis oder Wien gebracht. Auch für Litschau, Schrems und Weitra wurden in den folgenden Jahren Wagen gekauft. Der Erste Weltkrieg war freilich auch für die Sanitätsabteilung fordernd, Verwundete kamen nach Gmünd. Nach Kriegsende war das Rettungswesen noch eng mit der Feuerwehr verbunden, in Gmünd umfasste die Sanitätsabteilung im Jahr 1919 zwölf Mann. 1938 wurde das Rote Kreuz schließlich von der Feuerwehr getrennt. Weitere Meilensteine der Gmünder Bezirksstelle waren unter anderem die Übersiedelung ins neue Gebäude in der Weitraer Straße im Jahr 1979 und der erste Notarztwagen im Jahr 1990.

Heute betreut die Bezirksstelle Gmünd mit den Ortsstellen Heidenreichstein und Schrems elf Gemeinden im Bezirk, betreibt außerdem Sozialeinrichtungen wie Henry-Laden und Team Österreich Tafel. Bezirksstellenleiter ist Klaus Rosenmayer. Die Litschauer Bezirksstelle ist für die Gemeinden Eisgarn, Haugschlag, Litschau und Reingers zuständig und wird von Alexander Schandl geleitet. Neben Leistungen wie dem Rettungs- und Krankentransport fällt auch bei dieser Bezirksstelle ein Henry-Laden ins Angebot.

Die Bezirksstelle Weitra rund um Martin Gruber betreut die Gemeinden Weitra, Unserfrau-Altweitra, Großschönau, St. Martin, Bad Großpertholz und Moorbad Harbach.

