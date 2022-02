Rotkreuz-Rekord: 15 Prozent mehr Einsätze

Das Rote Kreuz Gmünd meldet für 2021 einen neuen Einsatzrekord: Die Sanitäter der Dienststellen Gmünd, Heidenreichstein und Schrems wurden im Jahr 2021 so stark wie noch nie gefordert. So ist die Gesamtzahl der Rettungs- und Sanitätseinsätze um 15 Prozent auf 18.208 gestiegen.

Insgesamt wurden mit 17 Einsatzfahrzeugen 859.567km zurückgelegt und 105.210 Stunden Rettungs- und Sanitätseinsatzdienst geleistet. 932 der 983 Notarzteinsätze dienten zur Versorgung akuter Notfälle, der Rest waren Überstellungstransporte mit Notarztbegleitung von Spital zu Spital. Besonders gefordert waren die Mitarbeiter bei oft mehrmals täglichen Einsätzen mit Covid-Verdacht oder Heimtransporten von Corona-Patienten – sind doch damit verstärkte Hygienemaßnahmen vorgesehen.

Das Jahr sei sehr fordernd gewesen, sagt Bezirksstellenleiter Klaus Rosenmayer: „Wir tragen an vorderster Front dazu bei, die Pandemie zu bekämpfen. Ich danke all unseren Mitarbeitern, die in dieser schwierigen Zeit das Rote Kreuz in den vielen Leistungsbereichen, die wir anbieten unterstützen.“

Fast täglich wird ein mobiler Corona-Tester für Probenabnahmen von angeordneten Testungen bei Menschen zu Hause gestellt. Mit Gemeindeteststraßen und dem zuerst vom Roten Kreuz betriebenen Impfzentrum kamen Aufgaben hinzu. Einschränkungen gab es im Bereich Gesundheits- und Soziale Dienste genauso wie beim Henry-Laden in der Meridian-Passage. Die Team-Österreich-Tafel war immer in Betrieb, wobei die Lebensmittel nun „vorpaketiert“ an Bezugsberechtigte ausgegeben werden .

Weitere Zahlen: Bei 18 Blutspendeaktionen wurde 2.458 Mal Blut gezapft. Bei eingeschränktem Kursbetrieb absolvierten 423 Teilnehmer einen von 33 Erste-Hilfe-Kursen. Acht Mitarbeiter der Krisenintervention betreuten bei 24 Einsätzen 67 Personen, großteils Angehörige nach plötzlichen Todesfällen. Das Rotkreuz-Notruftelefon wurde von 163, das Angebot des Pflegebettverleihs von 92 Personen genutzt.

