Rückkehr ins Waldviertel: Christoph Prinz ist neuer BH-Stellvertreter

Prinz ist studierter Jurist und wird neben der BH-Stellvertretung auch die Leitung des Bereiches Wirtschaft und Umwelt übernehmen. Der 37-Jährige ist gebürtiger Waldviertler und in Jagenbach (Bezirk Zwettl) aufgewachsen. Er arbeitet seit 2016 im Landesdienst: Von der Abteilung Soziales und Generationenförderung des Amtes der NÖ Landesregierung ging es für ihn als Referent für europäische und internationale Angelegenheiten ins Büro von Landesrat Martin Eichtinger.

Danach war Christoph Prinz als Jurist an der Bezirkshauptmannschaft Mödling tätig und zuletzt an der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten. Die berufliche Veränderung ist für ihn somit eine Rückkehr ins Waldviertel. Mit der Nachbesetzung ist ein Teil der im September angekündigten Personalrochade an der Bezirkshauptmannschaft Gmünd abgeschlossen. Bezirkshauptmann Stefan Grusch wird wie berichtet Anfang März die Leitung der BH Horn übernehmen.

