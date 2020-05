Der Bezirk Gmünd, der die Coronazeit bisher aus gesundheitlicher Sicht so gut wie kaum ein anderer in Österreich überstanden hatte, ist am Weg zum coronafreien Bezirk. In der Bezirkshauptstadt selbst zeichnet sich, wie Bezirkshauptmann Stefan Grusch gegenüber der NÖN anklingen lässt, indes eine Rückkehr zum coronabedingt ausgesetzten Verbot des Lkw-Transit ab. Das allerdings hätte nichts mit der Entwicklung der Infektion an sich zu tun.

Die Vorgeschichte. Das Transitverbot war im Winter gemeinsam mit dem Kreis Südböhmen für die Zwillingsstädte Gmünd und České Velenice verhängt worden. Wegen Corona schloss Tschechien mit 14. März die Grenzen nach Österreich, ließ danach Lkw und später tschechische Berufspendler im Gesundheitswesen nur an den Übergängen in Grametten (Gemeinde Reingers) und Gmünd-Böhmzeil aus dem Waldviertel einreisen. Bemühungen von österreichischer Seite um Rücksichtnahme auf das Lkw-Transitverbot in Gmünd und stattdessen eine Öffnung des Überganges Nagelberg-Halámky an der Bundesstraße B2 versandeten.

ml Bezirkshauptmann Stefan Grusch will kein Schlupfloch für überladene Lkw.

Fahrer „mit schlechtem Gewissen“. Österreich reagierte mit Grenzkontrollen und Gesundheits-Checks, schickte das Militär an die Übergänge und inzwischen auch zum Patrouillieren entlang der Grenze, um ein Passieren der „grünen Grenze“ zu unterbinden. Und weil in Grametten jeder Lkw über die Brückenwaage muss, zieht es laut Bezirkshauptmann Grusch „alle Lkw-Fahrer mit schlechtem Gewissen“ zur Gmünder Böhmzeil. Aber, so Grusch: „Gmünd soll nicht das Schlupfloch für überladenen Schwerverkehr sein!“ Daher werde „stark überlegt“, die Aufhebung des Transitverbotes wieder aufzuheben.

Verstärkte Tempo-Kontrollen. Das würde das Dorf Grametten zum einzigen Tor aus Tschechien in den Bezirk machen und das Verkehrsaufkommen erhöhen. Die Trasse sei aber zumindest auf Schwerverkehr ausgelegt, sagt Grusch, sie solle hinsichtlich Einhaltung der Tempo-Limits durch Lkw-Fahrer vor allem in Eisgarn künftig stärker unter Beobachtung gestellt werden.