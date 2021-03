Der Bezirk bewegt sich seit Tagen im Bereich einer „7-Tages-Inzidenz“ von 300. Liegt einer sieben Tage über 400, setzt es vom Ministerium verpflichtende Ausreisekontrollen wie in Wiener Neustadt – und die enden erst, sobald ein Bezirk wieder unter 200 ist. Im wilden Herbst hätte es, wie Bezirkshauptmann Stefan Grusch vorrechnet, nach dem aktuellen Erlass mindestens sechs Wochen lang durchgehend Ausreisekontrollen in Gmünd gegeben.

„Schluss mit lustig!“, schallte es daher nun in mehreren Gemeinden vor allem im Norden des Bezirkes mit Inzidenzwerten jenseits der 400, darunter in der Stadt Litschau. Grusch wies die Polizei an, dort die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen abends und nachts verstärkt zu kontrollieren: „Wir müssen in diesen Gemeinden wirklich schauen, dass wir mit den Zahlen wieder runterkommen.“

Cluster nach Arbeitssitzung. Grusch warnt zudem vor einer „Bagatellisierung“ von physischen Sitzungen in größerem Ausmaß. Die Arbeitssitzung einer Interessenten-Vertretung habe etwa 20 Covid-Infektionen, darunter auch einige im Bezirk Waidhofen, verursacht, „90 Prozent der Teilnehmer waren danach positiv, der Rest war es vermutlich schon im Herbst“.

Insgesamt pendelt der Stand der aktuell Infizierten im Bezirk derzeit zwischen 140 und 150 – bei einem Stand von etwa 2.150 je Infizierten mit Wochenbeginn. Die Zahl der Quarantänefälle stieg wieder auf über 400.