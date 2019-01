In Alt-Nagelberg hielt der Bursch laut Polizei kurz nach Mitternacht einen Feuerwerks-Körper in der Hand, als dieser explodierte. Er wurde ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert – dem Vernehmen nach zum Glück nur mit oberflächlichen Verletzungen.

Gegen vier Uhr musste das Rote Kreuz indes zu einem freudigeren Einsatz ausrücken: Eine Frau aus der Gemeinde Großdietmanns wurde nach einem Blasensprung ins Landesklinikum Zwettl gebracht, der Bezirk Gmünd erwartet in den nächsten Stunden sein Neujahrsbaby 2019.

Nur ein Feuerwehr-Einsatz

Ansonsten verlief der Jahreswechsel im Bezirk vergleichbar beschaulich. Der einzige Feuerwehr-Einsatz war in der Bezirkshauptstadt notwendig – in der Dr.-Karl-Renner-Straße in Gmünd-Neustadt fing fünf Minuten nach Mitternacht eine Hecke Feuer. Ein Anrainer arbeitete laut Kommandant Michael Böhm bereits mit dem Gartenschlauch, als die Stadtfeuerwehr anrückte und nachlöschte – und verhinderte dadurch ein Übergreifen der Flammen.