Schneefall & Glatteis: Mehrere Einsätze, aber keine Verletzten

Die erste Fahrzeugbergung stand nach dem Mittag in Wielandsberg an. Kurz darauf musste auch die Feuerwehr Gmünd-Stadt ausrücken, in Haid war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hausmauer gefahren. Auch im Süden des Bezirkes machte das winterliche Wetter Probleme: Ein Lkw steckte bei Bad Großpertholz auf einer Nebenstraße fest und musste geborgen werden. Am späteren Nachmittag folgten noch zwei Einsätze in Heidenreichstein und Nondorf. Der Schaden hielt sich laut Feuerwehr allerdings bei allen Einsätzen in Grenzen, es gab keine Verletzten.

Für die Wehren dürften die Einsätze nicht unerwartet gekommen sein: "Man kann sich jedes Jahr darauf einstellen, dass beim ersten Schneefall und Glatteis Fahrzeugbergungen anstehen", erklärt Dominik Krenn vom Bezirksfeuerwehrkommando: "Es kann natürlich sein, dass es in der Nacht nochmal zu Einsätzen kommt." Man habe jedenfalls Vorbereitungen getroffen, die Feuerwehren seien gerüstet, betont er.