Schulanfang: HAS weiter Unikat in der Region

Nachdem in den vergangenen Jahren einige Pensionierungen und Neuanstellungen in Schulzentrum und Gymnasium angestanden sind, wird der Schulbeginn heuer ohne große personelle Änderungen verlaufen.

Im Schulzentrum wurde im vergangenen Schuljahr Melitta Ramharter – sie unterrichtete Französisch und Geschichte – in den Ruhestand verabschiedet, Katrin Köck (Kaufmännische Fächer) und Viktoria Prinz (Französisch) kamen neu ins Lehrerteam. Die Anmeldungen seien in allen vier Schultypen stabil, betont Direktorin Cordula Krammer – und freut sich, dass auch heuer eine Handelsschul-Klasse angeboten werden kann.

„Es gibt immer wieder Übertritte in die Handelsschule, auch aus anderen Bezirken. Da dort schon länger keine HAS-Klassen mehr zustande kommen, müssten Schüler sonst bis nach Krems pendeln, um nach einem Übertritt aus einer HAK oder HTL doch noch einen Abschluss zu bekommen“, sagt sie.

Das Gmünder Gymnasium startet voraussichtlich mit vier ersten Klassen ins neue Schuljahr. Das ist aus mehreren Gründen erfreulich, wie Direktor Ronald Binder erklärt: „Wir haben seit längerer Zeit wieder mehr Schulanfänger aus dem Raum Litschau sowie aus dem Raum Weitra, die sonst oft nach Waidhofen bzw. Zwettl abwandern.“

Heuer neu ist auch, dass es ein Sportangebot über einen Schulsportverein geben wird. Zuletzt sei die Finanzierung des Sportangebotes schwierig gewesen, der neue Verein verzeichne aber schon jetzt an die hundert Mitglieder und soll etwa Volleyball, Basketball & Co. ermöglichen. Finanziert werde das Angebot, so Binder, nun über die Mitgliedsbeiträge der Schüler: „Gerade nach den Lockdowns, wo sich die Kinder weniger bewegt haben, ist es wichtig und erfreulich, dass die Nachfrage vor allem in der Unterstufe so groß ist.“

