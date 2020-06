Ein Tier, das Kinder sonst nur aus dem Zoo kennen, ist seit einigen Wochen omnipräsent: der Babyelefant. Nun begleitet er sie in die Schule. Am 18. Mai kehrten Volks- und Mittelschüler zurück, am 3. Juni folgten die höheren Schulen. Eine erste Bilanz.

Lernen an der frischen Luft

Dass die Covid-19-Regelungen auch positiv für den Unterricht genutzt werden können, zeigt Petra Zimmermann-Moser, Leiterin der VS Weitra, auf: „Manche Stunden werden nach draußen verlegt, wo Kinder auf Picknick-Decken sitzen können. Da ist das Abstandhalten dann auch kein Problem.“ So wurden Lesestunden oder Sachunterricht ins Freie verlegt. Auch in den Pausen geht es viel an die Frischluft.

Die VS Heidenreichstein hat gleich eine Freiluft-Klasse eingerichtet. „Wir haben alte Schulmöbel vom Dachboden geholt“, sagt Direktorin Doris Adensam.

Kreative Lösungen

Um den Abstand zu verdeutlichen, griffen die Lehrer zu kreativen Mitteln: „Für die erste und zweite Klasse haben wir Abstandshüte gebastelt.“ Nach drei Wochen Präsenzunterricht hat Adensam den Eindruck, dass „die Kinder mit der Situation gut zurecht kommen“. Freilich mit Unterstützung der Lehrkräfte: „Die Lehrer übernehmen ab 7 Uhr die Aufsicht, damit Regeln eingehalten werden“, sagt Andreas Tomaschek, Mittelschul-Direktor in Gmünd. Auch für sonst Selbstverständliches waren neue Lösungen zu finden: „Beim Schulbuffet sind die Klassen gestaffelt, zusätzlich gibt es eine Abteilung durch Langbänke.“

Herausforderung Home-Schooling

Obwohl der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern immer bestanden habe, gebe es Unterschiede im Lernfortschritt – etwa bei Schülern mit nicht-deutscher Erstsprache. Tomaschek: „Für sie ist es oft noch schwieriger, vor allem wenn es leistungsschwächere Schüler sind.“ Auch fehlender Sozialkontakt spiele eine Rolle: „Ich habe den Mitschüler nicht im Blick. Da sind Selbständigkeit und Zeiteinteilung mehr gefragt.“

Auch die Gym-Unterstufe hat seit 18. Mai wieder Präsenzunterricht. „Kinder, die vorher schon schwächer waren, hatten auch in der Fernlehre Schwierigkeiten“, sagt Direktor Günter Czetina. Und macht darauf aufmerksam, dass es Familien mit nur einem Computer gebe – mit dem Fernlehre der Kinder und Homeoffice der Eltern unter einen Hut zu bringen waren.

Ähnliches sagt Doris Adensam: „Eine Handvoll Kinder litten unter Home-Schooling, hatten zuhause manchmal kaum Unterstützung.“ An der freiwilligen Betreuungsgruppe während der Übungstage nehmen in der VS Heidenreichstein zwischen fünf und neun Kinder teil.

Wie ist es den Kindern ergangen?

Als die Kinder zurück kamen, habe man nicht gleich mit Stoff begonnen. Zimmermann-Moser (VS Weitra): „Wir haben Gesprächskreise gebildet, wo es darum ging: Wie ist es den Kindern ergangen? Welche Sorgen gibt es?“ Obwohl die Schüler in der Fernlehre die Aufgaben „brav gemacht“ hätten, sei eine Art Ferienstimmung erkennbar: „Es war eben kein richtiger Schulalltag.“ Im regulären Unterricht sei, so Adensam, die Frage zentral: „Was ist jetzt noch ganz wichtig? Zum Beispiel: In der ersten Klasse, dass alle Buchstaben wiederholt werden.“

Regeln werden eingehalten

Die Maskenpflicht ist gefallen, Klassenteilungen mit Blockunterricht bleiben wie das Händedesinfizieren. Zimmermann-Moser: Während des Schultages werde aber eher zum gründlichen Händewaschen animiert, „das Desinfektionsmittel ist ja sehr scharf“. Insgesamt werden die Regelungen in der Schule gut eingehalten, bestätigt sie: „Die Kinder sind so diszipliniert.“

Erleichterung nach drittem Schulstart

Auch an höheren Schulen startete der Präsenzunterricht vorige Woche in geteilten Klassen. Zuerst gehe es um Standortbestimmungen der Schüler, so Schulzentrum-Direktorin Cordula Krammer: „Aber man weiß natürlich auch, wie es ihnen im Distance Learning ergangen ist.“ Der Stoff der Fernlehre-Zeit werde wiederholt, neuer Stoff könne auch ins nächste Semester verschoben werden.

„Weil wir Unterstufe, Oberstufe und Maturaklassen hatten, gab es drei Schulstarts“, denkt Gym-Direktor Czetina zurück. Alle seien im Vorfeld über die Hygienemaßnahmen informiert worden, würden sich nun gut daran halten. Das Davor sei fordernd gewesen, betont auch Cordula Krammer: „Jetzt ist nichts mehr eine Herausforderung.“