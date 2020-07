So ungewöhnlich das vergangene Schuljahr war, ging es auch zu Ende: Abschluss-Feierlichkeiten und Schulmessen fielen aus, auch zur Zeugnisverteilung wurden die Klassen gruppiert. „Wir haben sieben Klassen auf 14 Räume aufgeteilt“, sagt etwa Hubert Prinz, Direktor der Mittelschule Weitra.

In digitaler Hinsicht brachte das zweite Semester zwar große Fortschritte, die Hürden, den Sozialkontakt zu halten, waren dafür umso höher: „Wir haben versucht, mit allen Klassen, in allen Fächern Kontakt zu halten“, sagt Prinz und verweist auf die „didaktische Herausforderung“ für Lehrende. „Die Challenge war, in kurzer Zeit pädagogisch auf das Distance Learning umzusteigen“, sagt Martin Röck, Lehrer am Schulzentrum Gmünd. Trotz der Herausforderungen sei die Fernlehre am Schulzentrum „sensationell gut gelaufen. Es ist jetzt unser Job, das auch in den nächsten Jahren weiterzuführen“. Optimierungsbedarf ortet auch er in der sozialen Komponente, die auf lange Sicht fehle: „Wir hatten Social-Media-Challenges, aber das Gemeinschaftsgefühl einer Schule müsste man noch besser ins Distance Learning übernehmen.“

Wie war das „Corona-Semester“ für die Schüler? „Einer der größten Vorteile war definitiv die ständige Kommunikationsmöglichkeit mit Lehrern“, sagt Schulzentrum-Schulsprecher Armin Sejdic. Anfängliche Schwierigkeiten seien bis zu den Osterferien gelöst worden: „Es musste eine gute Balance geschaffen werden zwischen Abgabeterminen und Überprüfung der Leistungen.“ Das Semester habe die Eigenverantwortung der Schüler gefordert – was wiederum unterschiedlich gut gelaufen sei.

„Lehrer haben es gut hinbekommen“

Auch Gym-Schulsprecher Maximilian Stark resümiert: „Es ging uns Schülern doch recht gut und ich denke, unter diesen Umständen haben unsere Lehrer sowie unser Direktor es ganz gut hinbekommen. Auch wenn es vielleicht die ein oder anderen Schwierigkeiten gab, was aber völlig verständlich war.“

Hinter etlichen Etappen des Schuljahres – und insbesondere der Matura – hingen Fragezeichen: „Es war ein sehr schwieriges Schuljahr, geprägt von Unsicherheit. Aber wir haben wirklich versucht, das beste daraus zu machen“, blickt Gym-Direktor Günter Czetina zurück. Aus den Erfahrungen der vergangenen Monate werden jedenfalls Lehren gezogen: „In der digitalen Grundbildung in den ersten und zweiten Klassen der Unterstufe wird es gleich zu Beginn eine Schulung zur Online-Lehre geben.“ Er streicht dennoch den sozialen Mehrwert von Unterrichtsfächern hervor: „Bei Sportvideos kann man zwar mitmachen, sie ersetzen den normalen Turnunterricht aber nicht, wo man beim Mannschaftssport lernt, im Team zu spielen oder auch lernt, zu verlieren.“

Auch nach der Schulöffnung mit Unterricht in Kleingruppen war die soziale Komponente nicht ganz erfüllt: „Diese Zeit war auch schwierig, weil die Kinder aus dem Rhythmus gekommen sind. Ein Problem war sicher, dass die Freunde gefehlt haben, weil die Gruppen nach dem Alphabet eingeteilt waren“, erklärt Doris Adensam, Direktorin der Volksschule Heidenreichstein.

In schulischer Hinsicht könne vieles aus der Krise gelernt werden, sagt Thomas Miksch, Elternvereins-Obmann der Volksschule Gmünd. Primär, dass „eine zweite Welle – gerade in der Volksschule – so nicht stemmbar“ wäre: Immerhin hätten Eltern ihren Urlaub weitgehend aufgebraucht, auch die Lösung mit Arbeiten von zuhause sei nicht immer einfach umsetzbar. „Es hat jetzt halbwegs funktioniert.“ Nun gelte es aber, alternative Pläne für eventuell notwendige Schulschließungen zu erarbeiten. Denn: „Längerfristig ist es nicht optimal, wenn Kinder keinen geregelten Schulalltag haben.“

Wer soll die Kinder zuhause unterrichten?

Das sieht Siegfried Riedl, Obmann des Elternvereins der Volksschule und Mittelschule Litschau, ähnlich: „Das Homeschooling läuft lockerer. Das Umfeld ist doch anders als im schulischen Lernumfeld.“ Im Falle einer neuerlichen Schulschließung stelle sich mangels Urlaub und neben Vollzeit-Job die Frage: „Wer soll mein Kind zuhause unterrichten? Der Gesetzgeber müsste sich irgendetwas überlegen und Lösungen für berufstätige Eltern finden.“ Sein Fazit zum Homeschooling? „Im Endeffekt war es eine interessante Erfahrung.“ Es sei wichtig, die gute Arbeit der Eltern hervorzuheben, sagt Doris Adensam: „Für sie war das Homeschooling sehr fordernd.“

Blicken sie in Richtung Herbst, wünschen sich Direktoren, Lehrer, Eltern und Schüler einen gewohnten Schulalltag. „Ich denke, es wären alle froh und glücklich, wenn die Schule wieder normal laufen würde“, fasst Hubert Prinz zusammen.