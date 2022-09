Schulzentrum: Kritik an Öffi-Anbindung in die Bezirkshauptstadt

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Einige Tage dauerte es nach der Meldung der Gmünder NÖN in der letzten August-Woche zum verbesserten Schulbus-Angebot aus dem Lainsitztal nach Zwettl. Dann kam, was ein wenig erwartbar war: Kritik aus der Bezirkshauptstadt Gmünd. Dass Verbindungen nach Zwettl verbessert werden, sei zu begrüßen, heißt es aus dem Schulzentrum, dies dürfe aber „nicht zu Lasten der Busverbindungen von und nach Gmünd gehen“. Alle Bemühungen um einen attraktiveren Ausbildungsstandort seien „umsonst“, wenn die öffentliche Anbindung für junge Menschen nicht passe.

Cordula Krammer spricht für die Schulgemeinschaft im SZ. Foto: Archiv

Das Ausmaß des massiven Schüler-Abflusses aus dem Bezirk Gmünd ist spätestens seit 2017 bekannt, als Proteste wegen übervoller 50er-Busse nach Freistadt die Dynamik klar aufzeigten. Da schon schlug die damalige Schulzentrums-Direktorin Jutta Göschl Alarm („Wir sind der einzige Bezirk, der Schüler hergibt und selbst fast gar keine Schüler aus anderen Bezirken bekommt“). Ihre Kritik: Verbindungen aus dem Bezirk raus würden besser, umgekehrt funktioniere das nicht.

Probleme im Norden, Süden – und in der Mitte

Auch das beklagt nun Göschls Nachfolgerin Cordula Krammer für die „Schulgemeinschaft“ des Schulzentrums Gmünd:

Der Süden. Schüler aus Bad Großpertholz haben demnach die Wahl zwischen Gmünd mit Abfahrt bereits um 6.21 Uhr und Freistadt in Oberösterreich mit Abfahrt um 7.00 Uhr. Den Großteil zieht es wie berichtet seit Jahren ins 15 Kilometer weiter als Gmünd entfernt liegende Freistadt. Für Großschönauer bestehe keine brauchbare Option, um aus Gmünd nachmittags öffentlich heimzukommen, so Krammer.

Der Norden. Für die 33 km von Gmünd nach Reingers seien nach einer sechsten Stunde 1:44 Stunden Fahrzeit einzurechnen. Der Grund: 39 Minuten Wartezeit beim Umsteigen in Litschau. Aus vielen kleineren Orten wie Motten bei Heidenreichstein bestehe gar keine taugliche Schulverbindung mit Gmünd. Menschen aus dem Norden des Bezirkes maturieren großteils in Waidhofen.

Die Mitte. „Aus Zwettl kommend ist es praktisch unmöglich, pünktlich zum Unterricht zu kommen, außer man fährt bereits um 6 Uhr weg“, klagt Krammer. Von Gmünd nach Zwettl besteht hingegen eine perfekte Verbindung mit Abfahrt um 7.04 und Ankunft um 7.33 Uhr. Die Busse retour von Gmünd nach Zwettl spießen sich um 13.07 bzw. 14.07 Uhr am Schulende (13.15 Uhr). Oder: Wer öffentlich die sieben Kilometer von Hörmanns (Großdietmanns) nach Gmünd fahren will, müsse um 6.46 Uhr im Bus sitzen, um zum Unterrichtsbeginn um 7.45 Uhr da zu sein, nachmittags bestehe ab 13.20 Uhr keine Option mehr, im Öffi heimzukommen.

Viele, die es wegen besserer Busverbindungen in andere Bezirke oder ein anderes Bundesland zieht, würden langfristig ihre Lebensmittelpunkte dorthin verlegen, heißt es aus dem Schulzentrum. Kaufkraft fließe aus dem Bezirk ab, weil vermehrt in der Schulstadt eingekauft werde. Werde wegen schlechter Verbindungen bei der ersten Chance auf die Anfahrt im eigenen Auto umgestiegen, dann sei auch der ökologische Aspekt zu berücksichtigen. Mit den Schülern gehe es zudem um den Schulstandort mit etwa 50 Beschäftigten.

VOR: „Orientieren uns am Mobilitätsbedürfnis“

Georg Huemer (VOR): „Unser Interesse sind die Fahrgäste.“ Foto: VOR

Für den Verkehrsverbund Ostregion (VOR) hält Sprecher Georg Huemer fest, dass sich die Planung des öffentlichen Verkehrs primär am Mobilitätsbedürfnis der Menschen und dessen wirtschaftlicher Umsetzbarkeit orientiere – „unser Interesse sind die Fahrgäste. Ein Umlenken bestehender Verbindungen ist natürlich einfacher umsetzbar als etwa das Einsetzen einer neuen Verbindung in Stoßzeiten.“ Für Anregungen und Kritik sei man immer offen. Bevölkerung, Schulen, Politik und mitunter Medien würden da eine Rolle spielen. Zuletzt habe es eben „starke Wünsche“ in Richtung einer besseren Anbindung aus dem Lainsitztal nach Zwettl gegeben, auf die reagiert worden sei.

Göll will bei Ausbildungs- Angebot ansetzen

Abgeordnete Margit Göll sind die Probleme bekannt, „wir versuchen, sie alle zu lösen“. Foto: Archiv

Margit Göll ist als ÖVP-Bürgermeisterin der Lainsitztal-Gemeinde Moorbad Harbach und Landtagsabgeordnete aus dem Bezirk Gmünd in zweierlei Mission gefordert. „Mein Herz schlägt natürlich mehr für den Gmünder Bezirk als für Zwettl“, sagt sie. Man könne die Wahl der Schule aber nicht vorschreiben, „und es gibt eben in Zwettl auch Schultypen, die in Gmünd nicht angeboten werden“. Aus Harbach sei es zuletzt unmöglich gewesen, nach Zwettl zu gelangen, mit einem Ausweichen nach Freistadt wie in Nachbargemeinden als Folge.

„Die Probleme sind bekannt und wir versuchen, sie alle zu lösen“, betont Göll. Klar sei, dass ein eingeschränktes Ausbildungsangebot in Gmünd ein „massiver Standort-Nachteil“ sei: „Dass wir mehr Angebote brauchen, zeigen alle Jugend-Umfragen.“ Unter anderem gingen dadurch auch Lehrerinnen und Krankenschwestern an andere Bezirke „verloren. Auch hier gehört angesetzt, und auch daran arbeiten wir.“

Vom Schulzentrum Gmünd wird dazu die Vielfalt im Haus zwischen kaufmännischen und humanberuflichen Schultypen – mit und ohne Matura – hervorgestrichen. Es gebe auch hier regional einzigartige Angebote wie den Aufbaulehrgang für Wirtschaft. Die dreijährige Fachschule Wirtschaft und Praxis-HAS seien Angebote auch für junge Menschen aus Waidhofen und Zwettl – Vergleichbares existiere dort seit Jahren nicht. Man bemühe sich um ein attraktives Angebot, passe Lehrinhalte dem Bedarf der regionalen Wirtschaft an: Die Wirtschaftsakademie Waldviertel kooperiert mit dem Wirtschaftsforum, die „Industrial Business HAK“ biete jenen ein attraktives Angebot, die sich für Digitalisierung, Industrie und Management interessieren.

Angebot lenkt

