Schwierige Zeit für Kultur: Zwischen Covid und Inflation

„50 Prozent ist das neue Ausverkauft.“ Dieser Satz wird in der Kulturszene derzeit zum Sprichwort – vor allem in den Stadttheatern von Wien bis Wels. Haben die Menschen Soziales während Corona verlernt, sich Kultur abgewöhnt? Im Bezirk fällt das Fazit der Saison 2022 durchmischt aus. Auch Ernst Köpl, Organisator des Kulturimpulses Litschau, gebrauchte das geflügelte Wort von den 50 Prozent schon bei seinem Saison-Fazit in der NÖN Mitte Dezember: Trotzdem weitermachen lautet nicht nur sein Motto.

Das Wald4tler Hoftheater in Pürbach hatte auch einen Rückgang bei den Besucherzahlen: Die Auslastung sei in der vorigen Saison ungefähr bei 55 Prozent gelegen: „Ich denke, Corona ist schon noch ein Faktor gewesen“, so Intendant Moritz Hierländer. Richtig gut gelaufen sei die Komödie „Die Tanzstunde“ im Dezember.

Gar nicht unglücklich mit der vorigen Saison ist Josef Gratzl von „großARTig“ in Großschönau

Das Konzert der Poxrucker Sisters und das Neujahrskonzert waren ausverkauft, Maschek auch fast, für den Vortrag von Thomas Müller gab es gar eine Warteliste. „Eigentlich ist das eine Auslastung wie zu Vor-Corona-Zeiten. Damit sind wir natürlich zufrieden“, so Gratzl. Allerdings habe man auch die Zahl der Veranstaltungen etwas reduziert.

Die Kulturwerkstatt Hirschbach sei im Vorjahr zu 70 Prozent ausgelastet gewesen, erzählt Franz Mayer: „Das ist noch relativ gut. Aber in den Jahren vor Corona waren es meist um die 90 Prozent.“ Nach Corona habe man erst die verschobenen Events nachholen müssen – Klaus Eckel wurde gar drei mal verschoben.

Corona ist vorbei, das nächste Problem steht jedoch schon an

Die Kostensteigerungen. Für Josef Gratzl heißt das, für den Herbst vorsichtig zu planen. Das Frühjahrsprogramm steht schon, man werde schauen wie es läuft: „Die Betriebskosten steigen, und wir können das nicht einfach auf die Eintrittspreise draufschlagen“, meint Gratzl.

Für Hoftheater-Intendant Hierländer war die Teuerung schon letztes Jahr bei den Besucherzahlen zu spüren: „Die Leute müssen sparen, das ist natürlich ein Faktor.“ In der kommenden Saison ab Mai setzt er auf bekannte Stücke, etwa von Nestroy, Komödien und Publikumslieblinge.

„Mehr Arbeit, weniger Geld“, fasst Franz Mayer die Situation zusammen. Denn neben der Teuerung gebe es noch andere Faktoren: „Wie wir begonnen haben, Ende der 90er, gab es vielleicht fünf andere Veranstalter in der Region. Jetzt sind es sicher 35 bis 50, von der kleinen Gemeinde bis zum Großveranstalter, der in die Sporthalle lädt.“ Die kommende Saison startet in Hirschbach im März mit Viktor Gernot. „Bis jetzt läuft der Vorverkauf ganz gut“, berichtet Mayer.

Das Frühjahrs-Programm von „großARTig“ ist auch schon online, man startet im Februar mit zwei Filmen und Musik von den „Prima la Musica“-Teilnehmern. Mit dem Slogan „Kultur ist der Platzhirsch“ startet ab Mai das Viertelfestival mit zahlreichen Events. Hoffentlich trifft der Spruch bis dahin auch wieder zu.

