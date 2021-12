Seit 19 Monaten im Covid-Assistenzeinsatz: Dank an Bundesheer

Der Weitraer Garnisonsbürgermeister Patrick Layr und Gmünds Bezirkshauptmann Stefan Grusch dankten im Zuge der letzten Kontrolle der Dienstaufsicht der Soldaten im Assistenzeinsatz an der BH Gmünd dem NÖ Militärkommandanten Martin Jawurek stellvertretend für alle Soldaten, die in dieser langen Zeit hier im Einsatz waren bzw. sind. Ihm wurde eine Glastrophäe überreicht. Grusch strich dabei die „ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer“ hervor.

Derzeit unterstützt das Heer die Bezirkshauptmannschaft als Gesundheitsbehörde bei den Einreisekontrollen an der Grenze zu Tschechien, zugleich stellt es wie berichtet Soldaten als Contact Tracer an der Bezirkshauptmannschaft bei der Pandemiebekämpfung ab. Weitras Stadtchef Layr: Er sei stolz darauf, mit der Garnison Weitra einen „einsatzbereiten und gut ausgebildeten Truppenkörper stationiert zu haben“.

