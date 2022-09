Serie zu 100 Jahre NÖ: Dunkler Herbst nach dem „Prager Frühling“

Der „Prager Frühling“, der einen Kommunismus „mit menschlichem Gesicht“ versprochen und die Grenze weitgehend geöffnet hatte, wurde im Spätsommer 1968 von sowjetischen Panzern niedergewalzt: In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 marschierten Truppen des „Warschauer Paktes“ in der Tschechoslowakei ein.

Am 22. August 1968 stießen sowjetische Panzer auch in das Gebiet der Staatsgrenze bei Gmünd vor, auf der tschechoslowakischen Seite des Grenzüberganges wehte die Flagge auf Halbmast. Auf der österreichischen Seite wurden die Vorgänge im Nachbarland mit Sorge, auch wegen der Angst vor einem Vormarsch auf österreichisches Gebiet, verfolgt. An der Grenze traf rasch ein Strom an Flüchtlingen und eilig ausreisenden Österreichern ein.

Gendarmerie im Bezirk in Alarmbereitschaft

Die Überwachung der Grenze wurde durch die Beistellung von 43 Gendarmen aus Graz und 20-Mann der Bezirksreserve erheblich intensiviert. In dieser Zeit kam es auch zu zahlreichen Grenzverletzungen, etwa als Flugzeuge österreichisches Gebiet überflogen. Das Militär blieb in Allentsteig kaserniert. Inmitten dieser Ereignisse trafen sich am 25. August 1968 an der Grenze zwischen České Velenice und Gmünd Vertreter des österreichischen, tschechoslowakischen und schweizerischen Roten Kreuzes. Es erfolgte die Übergabe von 400 Flaschen Blutplasma an das tschechoslowakische Rote Kreuz, außerdem wurde eine Liste von österreichischen Kindern übergeben, die sich zu dieser Zeit in der Tschechoslowakei bei Verwandten aufhielten, um ihnen mithilfe des Roten Kreuzes die Ausreise zu ermöglichen.

Die Stadtgemeinde Gmünd sowie andere Gemeinden des Bezirkes betrieben zwischen 21. August und 11. September 1968 in mehreren Gebäuden ein Auffanglager für Flüchtlinge, in dem insgesamt über 600 Personen betreut wurden.

Hohe Abwanderung prognostiziert

Der Einmarsch der „Warschauer-Pakt-Truppen“ im August 1968 gilt als der wohl dunkelste Moment in der tschechoslowakischen Nachkriegsgeschichte. Die damalige NÖN-Ausgabe kommentierte die Vorgänge am „Eisernen Vorhang“ so: „Man wird sich im nördlichen Niederösterreich, das von der Abwanderung nun wieder mehr bedroht sein wird als je zuvor, mit dem gewohnten Status Quo abfinden müssen. Was den Fremdenverkehr betrifft, so üben sowjetische Panzer und Geschütze im Grenzgebiet keine besondere Anziehungskraft für die Gäste aus.“

Es sollte weitere 19 Jahre dauern, bis der „Eiserne Vorhang“ abmontiert werden konnte und damit zusehends die Gefahren und die Schrecken der Trennlinie zwischen Ost und West auch aus unserer Region verschwanden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.