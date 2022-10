Serie zu 100 Jahre NÖ: Käse, Sole, Energie und andere Besuchermagnete

Im Rahmen der Serie zu „100 Jahre Niederösterreich“ hat sich die NÖN in den vergangenen beiden Wochen auf die Spuren des Fremdenverkehrs im Gmünder Bezirk zwischen „sanftem Tourismus“ in der Waldviertler Natur und Gesundheitstourismus rund um die Kuranstalten begeben. Im dritten Teil stehen Ausflugsziele im Mittelpunkt, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben.

Eines davon ist die Käsemacherwelt in Heidenreichstein . Begonnen hatte deren Geschichte eigentlich ganz anders: Im März 2002 wurde das Areal als „Anderswelt“ eröffnet – ein Erlebnispark mit Abenteuerwelt, die die Geschichte um das Verschwinden zweier Naturwissenschafter erzählt hat. Die mit multimedialen Effekten ausgestattete Inszenierung hat die Mythen und Geheimnisse des Waldviertels thematisiert. Vom Ausflugsziel „Anderswelt“ erhoffte man sich viel, doch Ende 2006 kam es schließlich zum Insolvenzverfahren. 2012 wurde die Käsemacherwelt rund um Hermann Ploner eröffnet, heuer wurde die Antipasti-Verarbeitung der Käsemacher nach Heidenreichstein verlegt.

Die Schätze des Naturparks Hochmoor Schrems werden seit 2006 auch im Unterwasserreich hochgehalten. In diesem Besucherzentrum werden Einblicke in den Lebensraum der Feuchtbiotope der Unterwasserwelt geboten. Neben Ausstellung und Forschungslabor ist das Unterwasserreich auch für sein Fischottergehege bekannt: Derzeit leben die beiden Otter Aska und Otto im Unterwasserreich Schrems.

Die Sole-Felsen-Welt Gmünd brachte einen touristischen Aufschwung für die Region. 2006 wurde das Bad eröffnet, gleich im ersten Jahr hatte man rund 250.000 Gäste begrüßt. Es folgte ein Rekord dem nächsten – und Investitionen. 2010 wurde das Hotel eröffnet, seit 2019 sind Bad, Sauna und Hotel unter der Dachmarke „Sole-Felsen-Welt“ vereint.

Seit 2013 lockt die Sonnenwelt in Großschönau Besucher an: Die interaktive Erlebnisausstellung dreht sich um das Thema Energie und führt durch zwölf Zeitzonen – von den Nomaden über die alten Ägypter und Römer bis in Gegenwart und Zukunft. Die diesjährige Sonderausstellung widmet sich erneuerbaren Energiequellen und dem Energieverbrauch.

Mit seinen Wanderwegen zwischen Nebelstein und Mandelstein wurde Moorbad Harbach 2016 als „Wanderdorf“ zertifiziert – das erste im Bezirk. Drei Jahre später konnte ein großes Projekt eröffnet werden: die Neuinszenierung Nebelstein mit neuen Besucherplattformen und tollen Ausblicken.

Viele der Besuchermagneten im Bezirk verbindet die Waldviertelbahn , seit 2014 auch vom neu errichteten Bahnhof in Gmünd aus.

