Serie zu 100 Jahre NÖ: Kuranstalten als Motor für den Fremdenverkehr

In Zeiten vor der Covid-Pandemie war eine der kleinsten Gemeinden des Gmünder Bezirkes bei der landesweiten Tourismusbilanz ganz vorne dabei. Moorbad Harbach verzeichnete im Jahr 2018 rund 240.880 Nächtigungen und war damit niederösterreichischer Spitzenreiter. Ein Hauptgrund: das Moorheilbad.

Dessen Geschichte beginnt 1968 mit der Gründung des Fremdenverkehrsvereines Mandelstein-Nebelstein durch Manfred Pascher, einige Vorstandsmitglieder wurden später zu Gesellschaftern des Moorheilbades. Nach 18 Monaten Bauzeit konnte das Moorheilbad im Juni 1980 eröffnet werden. Seither folgten viele Erweiterungen und Investitionen – eine der letzten war der Bau des Franz Himmer Kongress- und Veranstaltungszentrums im Jahr 2019.

Wer weiß, was ohne die Kuranstalten wäre?

Moorheilbad-Gründer Manfred Pascher hat heuer wie berichtet eine Autobiografie herausgebracht, in der er auf die Entwicklung des Hauses zurückblickt. Vor der Gründung des Moorheilbades war die heutige Gemeinde Moorbad Harbach von starkem Bevölkerungsrückgang geplagt. Er sei vor der Wahl gestanden, ebenfalls wegzuziehen, oder etwas gegen die Abwärtsspirale zu tun, erzählte Pascher der NÖN im Frühjahr. Das größte Potenzial sah er im Fremdenverkehr. Dass er damit recht hatte, zeigte sich auch, als die Gemeinde heuer ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Der Grundtenor: Wer weiß, was ohne Moorheilbad aus der Gemeinde geworden wäre…

Die erste Kuranstalt im Bezirk entstand allerdings in Großpertholz: Die Heil- und Bademoorverwertung nahm 1964 ihren Betrieb auf. Zwei Jahre später begann unter dem Arzt Hans Margreiter mit „nur“ 14 Betten der Kurbetrieb. 1977 ging der Betrieb ins Eigentum der Gemeinde über – die seit 1983 den Zusatz „Bad“ führen darf und die Kuranstalt über die Jahrzehnte stetig ausgebaut hat. Hinter der „Bad Großpertholzer Kurbetriebs- und Fremdenverkehrseinrichtungs GmbH“ steht nach wie vor die Gemeinde, Geschäftsführer ist der Gmünder Rechtsanwalt Edmund Kitzler und Kurdirektorin Bernadette Kitzler.

Dass es die Gemeinde Hoheneich 2018 auf 26.740 Nächtigungen schaffte, liegt auch in dem Fall hauptsächlich am Gesundheitstourismus: 1975 wurde in Nondorf von Otto und Agnes Binder das heutige Kurhotel Leonardo gegründet. Damals noch „Hotel Binder“, wandelte es sich unter Ottilie und Rudolf Gabmann Anfang der 1990er Jahre zum Gesundheitshotel mit Spezialisierung auf physikalische Therapie und den Bewegungsapparat.

