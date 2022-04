Serie zu 100 Jahre NÖ: Strom kam aus Flüssen

Ein Griff auf den Lichtschalter, eine Umdrehung am Knopf des Elektroherdes, einmal Ladekabel an der Steckdose anstecken. Schon ist ein dunkler Raum hell, die Herdplatte warm und das Smartphone geladen. Das war nicht immer so und die Sorge vor einem Blackout zeigt, dass die Versorgung mit Strom nicht selbstverständlich ist. Angesichts hoher Energiepreise ein Rückblick auf die Stromversorgung im Bezirk Gmünd.

In Gmünd besteht laut EVN seit 1912 eine öffentliche Stromversorgung. Anfangs wurde die heutige Bezirkshauptstadt über das Elektrizitätswerk Hubert und Leopoldine Fichtinger versorgt. Sie waren Besitzer eines Elektrowerks in der Mühlgasse 29. Das Elektrizitätswerk belieferte ein Netz, das sich seit der Teilung der Stadt 1918 auch auf tschechisches Gebiet erstreckte. Das Elektrizitätswerk der Fichtingers ist in den 1930er Jahren in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. 1942 wurde es von den Gauwerken Niederdonau – so hieß die EVN-Vorläuferin Newag in Zeiten des Nationalsozialismus – übernommen. Schon 1930 wurde ein Stromliefer-Übereinkommen mit der Zwettler Elektrizitätsgenossenschaft geschlossen. Dieses Netz war auch mit jenem des Elektrizitätswerks Horn verbunden.

Die Kernkraft zur Energiegewinnung gab es vor 100 Jahren noch nicht – ganz zu schweigen von Solar- und Photovoltaikanlagen. Aber: Energie konnte in den 1940er Jahren etwa durch zwei Wasserkraftwerke in Gmünd gewonnen werden. Das Lainsitzwerk verfügte laut EVN-Archiv über eine Francisturbine mit 80 PS, eine Dieselanlage mit 100 PS und eine mit 300 PS. Das Braunauwerk hatte eine Francisturbine mit 110 PS. Die Dieselanlagen wurden 1958 stillgelegt, die Wasserkraftwerke liefen etwa zehn Jahre länger, wurden wegen niedriger Rentabilität später auch eingestellt.

Stürme betreffen Gmünder EVN-Team kaum mehr

Das Elektrizitätswerk belieferte Anfang der 1940er Jahre das Gmünder Stadtgebiet sowie Haid, Eibenstein, Breitensee, Nondorf, Albrechts, Waldenstein, Klein-Ruprechts, Kirchberg, Fromberg, Hirschbach, Weissenalbern, Hollenstein, Pürbach und Grillenstein.

Wetterereignisse wie der Orkan „Kyrill“ 2007 haben die Mitarbeiter durchaus noch gefordert, blickt Walter Trachsler, Leiter des Netz NÖ Service Centers Gmünd, zurück. Zuletzt sei der Bezirk von Stürmen – zumindest in der Stromversorgung – aber kaum mehr betroffen gewesen. Weil: „Wir haben einen hohen Verkabelungsgrad, gehören zu den Spitzenreitern in Niederösterreich.“

Aktuell beschäftigt sich das 25-köpfige Team in Gmünd vorwiegend mit dem Netzausbau für erneuerbare Energien, der Betreuung von Wassernetzen und Neuanschlüssen in Siedlungen. Und wenn doch mal der Strom ausfällt? Für den Fall werden regelmäßig Funkübungen abgehalten.

