Serie zu 100 Jahre NÖ: Vielfalt in seltenen Lebensräumen

Knapp ein Drittel der Fläche des Bezirks steht heute laut Auskunft von Ulrich Seidl von der Bezirkshauptmannschaft unter zumindest einer Naturschutz-Kategorie. An Naturschutzgebieten kamen im Laufe der Jahre zur Blockheide Bruneiteich (1979), Gebhartsteich, Gemeindeau, die Karlstifter Moore (alle 1980), Rottalmoos (1999) und Schremser Hochmoor (2000) hinzu.

Auch der Schutz der Lainsitzniederung wurde 2000 beschlossen. „15 Jahre hat der Prozess gedauert“, erzählt Ernst Wandaller, der als junger Biologielehrer in den 1980er Jahren aktiv wurde, als Gerüchte über eine drohende Regulierung der Lainsitz von Gmünd bis zur tschechischen Grenze durchsickerten. Daraus wurde nichts, allerdings: „Es kam zu Studien, die handfeste Beweise für die ökologisch hervorausragende Bedeutung der Lainsitz als freie Fließstrecke eines Tieflandflusses lieferten. Gefunden wurden zum Beispiel 29 Libellenarten.“ Der Bezirk Gmünd hat Anteil am European Green Belt, dem Biotopverbundsystem, das sich entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs quer durch Europa zieht. Durch die jahrzehntelange Isolation ist besondere Naturnähe erhalten geblieben.

Immense überregionale Bedeutung haben die Natura2000-Schutzgebiete zur Sicherung seltener Lebensräume und Arten – und damit der biologischen Vielfalt: Mit Biodiversität verbunden ist eine bessere Anpassungsfähigkeit an die Folgen des Klimawandels – das Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiet Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft und das Vogelschutzgebiet Waldviertel entstanden 2009. Moore, Teiche und Heiden sind Biotope, die im Vergleich zu anderen Gebieten in NÖ im Bezirk besonders verbreitet sind. In einem Europaschutzgebiet ist naturverträgliches Bewirtschaften gestattet und erwünscht.

Über das Bewahren eines einzigartigen Erbes

Die Einmaligkeit der in weiten Teilen des Bezirks zu findenden Waldviertler Streifen- und Terrassenlandschaft, entstanden vor etwa 900 Jahren durch Rodung und Besiedelung, haben Ernst Wandaller und der Fotograf Dieter Manhart in einigen Büchern dokumentiert. Wandaller: „Diese Kulturlandschaft ist sicher einzigartig in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Wir sollten uns um dieses Erbe kümmern.“

Traditionelle Bewirtschaftung der kleinräumigen Strukturen ist aufwendig, hier sollen Förderungen greifen. „Leider plant das Land noch immer ein viel zu geringes Budget für Naturschutz“, meint Biologe Axel Schmidt. Erste Schritte gibt es: So werden etwa Büffel in der Lainsitzniederung sowie Schafe und Ziegen in der Blockheide als „tierische Landschaftspfleger“ eingesetzt. Wo möglich, wird für die Renaturierung von Mooren gesorgt. Die Bedeutung einer vielseitigen Umwelt wird bewusst – nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen: Auch Touristen mögen lieber eine „schöne Landschaft“.

