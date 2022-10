Serie zu 100 Jahre NÖ: Von der Sommerfrische zu „sanftem Tourismus“

Viel Ruhe, noch mehr Natur, ein bisschen Kulturgenuss – fertig war es, das Rezept der Sommerfrische im Waldviertel. Der Gmünder Bezirk war zwischen Litschau und Großpertholz schon vor 100 Jahren ein beliebtes Ausflugsziel für Stadtbewohner, das ist weithin bekannt. An der Natur als touristisches Aushängeschild hat sich bis heute nicht viel geändert.

In den Fremdenverkehr investieren

Klassischer Sommerfrische-Ort im Gmünder Bezirk war auch Litschau. Wobei: So vergangen sind die Tage der Sommerfrische in der nördlichsten Stadt Österreichs gar nicht. 2018 wurden rund 27.600 Nächtigungen verzeichnet – ganz ohne Kuranstalt. Mit den Festivals und dem Theater- und Feriendorf Königsleitn rund um Zeno Stanek sowie Investitionen in die Infrastruktur beim Strandbad wurden auch zuletzt neue Impulse für den Tourismus gesetzt.

Was den Fremdenverkehr im Gmünder Bezirk zwischenzeitlich gehemmt hat, war freilich die Lage am „Eisernen Vorhang“. Sowjetische Panzer und Geschütze im Grenzgebiet seien für Touristen wohl nicht besonders anziehend, war in den 1960er Jahren auch in der NÖN zu lesen. Und trotzdem haben Otto und Agnes Binder im Jahr 1975 in Nondorf das erste nennenswerte Hotel mit Buskapazitäten und Hallenbad im Waldviertel aufgebaut. Als „Kurhotel Leonardo“ hat es noch immer Bestand.

Wenn ein Nachteil zum Vorteil wird

Abseits der Kurbetriebe – 1980 folgte das Moorheilbad Harbach als Leuchtturm – entwickelte sich um die Naturparke ein sanfter Tourismus, der Naturpark Blockheide war etwa der erste in der Region. Auch die Sole-Felsen-Welt brachte einen Aufschwung: 2006 wurde das Bad eröffnet, im ersten Jahr hatte man rund 250.000 Gäste am Aßangteich begrüßt. Ein Rekord folgte dem nächsten, es wurde weiterhin kräftig investiert – unter anderem in ein im Jahr 2010 eröffnetes Hotel.

Was einst ein Nachteil für den Tourismus war, wurde nach der Grenzöffnung zum Vorteil: Die Nähe zu Tschechien zieht Gäste aus dem Nachbarland an . Auch darauf stellte man sich vielfach ein – viele Drucksorten gibt es mittlerweile auch in tschechischer Sprache.

