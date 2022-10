Serie zum Jubiläum: Wunden des Krieges blieben trotz der Freiheit

Als nach Kriegsende und dem Einmarsch der russischen Besatzungsmacht 1945 die im Vorjahr verstorbene Gmünder Zeitzeugin Herta Proksch einen Blick in die Zukunft wagte, fiel ihre Prognose alles andere als positiv aus. Auf die Frage, wie sie ihr Leben in zehn Jahren sehe, antwortete die Arbeitskollegin von Proksch damals: „Naja, vielleicht stauben wir dann ja den Ural ab.“

Die Menschen hatten noch die Schauer des Zweiten Weltkrieges im Nacken, hatten den Verlust von Familienmitgliedern an der Front zu beklagen, jüdische Nachbarn oder Schulkollegen in einem der Konzentrationslager verloren, waren von der militanten Struktur der NS-Diktatur gepeinigt und niedergedrückt oder von den Vertreibungen betroffen.

Wiederaufbau begann verzögert

Mit den „Befreiern“ kam ein kurzfristiges Aufatmen, das allerdings nicht lange währte: Auch im Bezirk Gmünd plünderten die Besatzer, vergewaltigten Frauen und versetzten die Menschen in Angst und Schrecken. Der wirtschaftliche Wiederaufbau begann in der russischen Besatzungszone nach 1945 nur verzögert: Die unter sowjetischer Verwaltung stehende Region lag wirtschaftlich weit hinter der amerikanischen Zone. Erst nach Abschluss des Staatsvertrages im Mai 1955 setzte ein Schub von Investitionen bei den heimischen Unternehmen ein.

Eine weitere Entwicklung setzte der Region nachhaltig zu: Mit der Machtübernahme der Kommunisten in der Tschechoslowakei begann 1948 die radikale Abschottung gegenüber dem Westen. Das führte zur Verlegung eines Teilstücks der Waldviertler Schmalspurbahn. Die durch tschechoslowakisches Hoheitsgebiet verlaufende Strecke vom Bahnhof Gmünd über České Velenice nach Gmünd Böhmzeil wurde 1950 auf österreichisches Gebiet verlegt. Mit „Eisernen Vorhang“ sollte die Region noch bis 1989 die Auswirkungen der Nachkriegszeit spüren.

Der Weg zur Freiheit

Je länger die Besatzungszeit andauerte, desto lauter wurde der Ruf in der Bevölkerung nach einem Staatsvertrag. Die Sowjetkommandantur in Gmünd stellte am 20. Mai 1955 ihre Kontrolltätigkeit im Gebäude der Bezirkshauptmannschaft ein, die Soldaten verließen die Region. Der Nationalrat beschloss am 26. Oktober 1955 das Gesetz der immerwährenden Neutralität. Dieser Tag, anfangs als „Tag der Fahne“ gefeiert, wurde 1965 zum Nationalfeiertag erklärt.

Zehn Jahre, nachdem Herta Proksch und ihre Arbeitskollegin trostlos der Zukunft entgegengesehen hatten, hatte Österreich sich von den Besatzern loslösen und seine Freiheit erlangen können. Die Wunden des Krieges und die Auswirkungen der Besatzungszeit aber mussten noch mühevoll in den folgenden Jahrzehnten überwunden werden.

