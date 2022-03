Sorgen um ein Land im Krieg

Glückliche Gesichter von freudigen Anlässen zieren Familienfotos an Regalen und Schränken. Erinnerungen an Eltern, Cousins, Freundinnen, die viele Kilometer entfernt leben. Am Tisch eine Schale mit Süßigkeiten. „Ukrainische“, sagt Lyuba Armberger. Kaum hörbar, schwingt in ihrer Stimme Wehmut mit. Zu lächeln fällt ihr schwer, als sie für ein Gespräch mit der NÖN Freundinnen aus Albrechts, Gmünd und Hirschbach zu sich einlädt – die eines verbindet: In der Ukraine, die sie einst Richtung Österreich verlassen hatten, tobt seit Tagen ein Krieg.

Der Sprung ins kalte Wasser

20 Jahre ist es her, dass Armberger nach Österreich kam. „Ohne Deutschkenntnisse, ohne allem. Wie der Sprung ins kalte Wasser“, sagt sie. Warum? „Meine Wege haben mich hierher geführt.“ Ihre ältere Tochter war da gerade im Volksschulalter. Aufgewachsen ist Armberger in der 360.000 Einwohner-Stadt Winnyzja im Nordwesten der Ukraine, 300 Kilometer von Kiew entfernt.

In der Ukraine hat sie eine Ausbildung zur Kleinkindbetreuung absolviert, in Österreich zuerst als „Mobile Mami“ beim Hilfswerk gearbeitet. Später wechselte sie ins Sozialpädagogische Betreuungszentrum Allentsteig. „Seit zwei Jahren kann ich mit Stolz sagen, dass ich Sozialpädagogin bin“, erzählt sie. Der Weg dorthin war nicht leicht, bedurfte auch der Nostrifizierung ihrer Ausbildung: „Ich habe mich lange nicht getraut, aber die Familie und Kollegen haben mich motiviert. Auch meine Mama hat mich immer unterstützt.“ Umso schwerer war der vorige Sommer: Die Mutter ist verstorben, der Vater lebt seitdem alleine.

Der Wunsch: Aufzuwachen aus einem bösen Traum

Plötzlich öffnet sich die Haustür. Gemeinsam mit Tochter Alina begrüßt Armberger die Gäste: Larissa Hubacek und deren Tochter Patricia. Momentan teilen die Frauen, die einander seit Jahren kennen, die gleichen Ängste und Sorgen. So wie etliche weitere gebürtige Ukrainerinnen, die im Bezirk Gmünd leben. Sie erzählen von ihrer Whatsapp-Gruppe: „Jeden Tag in der Früh schreiben die Frauen, ob bei den anderen noch alle Verwandten und Bekannten leben. Man wünscht sich, dass man morgens die Augen aufmacht und alles nur ein Traum war.“

Larissa Hubacek lebt seit 24 Jahren in Österreich. „Ich dachte schon, für mich war die Umstellung groß, als ich von Winnyzja nach Albrechts kam“, sagt Armberger, als ihre Freundin vom Aufwachsen in der 1,5 Millionen-Einwohner-Stadt Charkiw erzählt. Heute wohnt sie in Hirschbach – mit nicht einmal 600 Einwohnern. Einer der wenigen Momente an dem Nachmittag, wo die Frauen lachen. Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und befindet sich im östlichen Landesteil, nur 40 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Am Sonntagmorgen ist die russische Armee dort eingerückt.

Manchmal gibt es eben keine Worte

Was Hubacek erzählt, geht besonders nahe. Ihre Mutter lebt alleine in Charkiw, Verwandte in anderen Landesteilen. Anfang der 2000er Jahre dauerte die Reise vom Waldviertel nach Charkiw mit Zug und Bus rund 50 Stunden. Vor zwei Jahren wollte sie in die Ukraine fahren, für Tochter Patricia wäre es der erste Besuch gewesen. Dann kam Covid. „Ich habe meine Mutter seit 2008 nicht mehr persönlich gesehen. Wir telefonieren, schreiben Briefe, schicken Päckchen mit Alltagsgegenständen“, sagt sie. Eine Gesprächspause. Manchmal gibt es eben keine Worte.

Wie die meisten anderen hat auch sie eine Ausbildung auf Gymnasium-Niveau abgeschlossen. Die danach folgende technische Ausbildung wurde bei uns nicht anerkannt. Dort eine Diplomingenieurin, hier ohne Titel. Aber: Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie bei Eaton (damals Felten & Guilleaume): „Es gefällt mir sehr und ist ähnlich zu dem, was ich gelernt habe.“

Hilflosigkeit

Wenn die Frauen aktuelle Entwicklungen mitverfolgen, spüren sie Hilflosigkeit. Auch Kateryna Huber, die vor über 20 Jahren nach Albrechts kam. Sie hat Verwandte und Bekannte in vielen Teilen der Ukraine. „Ich habe zu allen gesagt: Kommt sofort zu uns. Ihre Antwort: Wir bleiben hier und kämpfen. Ich verstehe es. Es ist ihre Heimat, es sind ihre Häuser, für die sie ihr Leben lang gearbeitet haben“, sagt sie: „Am liebsten hätte ich mich ins Auto gesetzt und sie abgeholt. Aber es gibt dort nicht einmal Treibstoff zum Tanken.“ Bargeld gibt es nur beim Bankomaten – begrenzt. Dass sich die Lage so entwickelt und auch in der Zentralukraine zuspitzt, überraschte sie: „Dort hat man nicht damit gerechnet.“ Was passiert, sei nicht nachvollziehbar. Aber: „Den Tag, an dem ich mich nicht mehr als Ukrainerin fühle, wird es nicht geben.“

„Man sitzt hier und kann nichts machen.“

Mit ihren Freundinnen die Muttersprache zu sprechen und die Kinder zweisprachig zu erziehen, sei ihr wichtig, sagt die vierte Frau in der Runde, die nicht namentlich genannt werden möchte. Sie kommt aus dem Südosten der Ukraine, lebt nun in Gmünd. Die Sorge um Mutter, Freunde, Verwandte ist groß: „Anfangs wurde gesagt, es gebe nur Angriffe auf Waffenlager. Es sind auch Kindergärten, Spitäler. Es werden auch Zivilisten getötet, es geht gar nicht anders.“ Sie ist mit Ukrainisch und Russisch zweisprachig aufgewachsen. Dass beide Gruppen nebeneinander leben, sei normal gewesen: „Wir haben nie eine Spaltung gespürt.“ Ihr Blick wandert aufs Smartphone. „Man sitzt hier und kann nichts machen.“

Es klingelt bei Lyuba Armberger: ihre Cousine per Videocall aus einem Spital in Kiew

Sie ist hier seit drei Tagen in einem Bunker, das drei Monate alte Baby im Arm, den Mund-Nasen-Schutz im Gesicht. Es ist ja auch noch Pandemie. Was sie erzählt, treibt uns allen Tränen in die Augen: Kindesvater und Familie sind im anderen Teil der Stadt. Ungewiss, wann sie einander wiedersehen. Nach dem Telefonat zeigt Lyuba ein Video ihrer Schwester, als diese mit den drei Töchtern in einem kleinen Keller Schutz sucht.

Sie wüsste die Familie gerne bei ihr in Sicherheit. Aber die Schwester ließe den Vater nicht zurück, und der wolle nicht fliehen. „Wenn man etwas Wichtiges zu verlieren hat, ist es eben schwer, loszulassen.“ Man wisse nicht, ob es gefährlicher ist zu bleiben oder zu gehen. Die Frauen rufen zu finanzieller Hilfe und Spenden auf. Und zum Beten: Am 4. März gibt es um 18 Uhr eine Andacht in der Albrechtser Kapelle, zum zweiten Mal nach dem 1. März. In der Sonntagsmesse wurde in der Herz-Jesu-Kirche Gmünd der Ukraine gedacht. Es sei rührend gewesen, erzählt Armberger. Der Beistand tröste: „Dann weiß man, dass die Welt doch nicht so schlecht ist.“

Die Tochter, die Nichte, die Freundin, die Menschen

Es ist die Tochter, die Angst um die Mutter hat. Die Nichte, die sich um den Onkel sorgt. Die Freundin, die um die Bekannten bangt. Es sind eben auch die Menschen, die sich Gedanken um ein ihnen fremdes Land machen.

Wie verabschiedet man sich nach so einem Gespräch? Ein verständnisvoller Blick zu etwas, das kaum zu verstehen ist. „Danke für die Gastlichkeit und dass ihr euch Zeit genommen habt.“ Für Anderes kann man keine Worte finden.

Hoffnung

