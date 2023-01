Spatenstich für Feuerwehrhaus „im tiefsten Winter“: Kritik von SPÖ

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Im Dezember hat sich der Gemeinderat für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Süßenbach (Gemeinde Kirchberg/Walde) ausgesprochen, der Spatenstich am vorigen Sonntag sorgt nun für Wirbel: SPÖ-Fraktionschef Werner Fischer stören vor allem der Termin und fehlende Einladungen.

„Dass zufällig eine Woche vor der Landtagswahl mitten im tiefsten Winter ein Spatenstich erfolgen muss, wo ausschließlich die Prominenz der ÖVP eingeladen war, zeigt wieder einmal die Überheblichkeit und Ignoranz den anderen Parteien gegenüber auf“, schreibt er in einer Stellungnahme an die NÖN. Man hätte, so Fischer, zumindest Einladungen an alle Mitglieder des Gemeinderates ausschicken können. Die Feuerwehr treffe keine Schuld, sie sei „von der ÖVP und dem Bürgermeister missbraucht“ worden.

Er habe den Spatenstich im Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner angekündigt und diesen Termin zugeteilt bekommen, sagt Bürgermeister Karl Schützenhofer (ÖVP). Es seien generell keine Einladungen an Gemeinderäte verschickt worden – „nicht einmal an die der ÖVP“.

Seitens der SPÖ habe man sich auch nicht über den Projektstatus oder das Erlangen von Fördermitteln des Landes erkundigt, kontert Schützenhofer. Werner Fischer sieht hingegen generell einen „Alleingang der ÖVP und des Bürgermeisters“, man habe überhaupt erst im Zuge der Sitzung im Dezember vom Neubau erfahren, der Mitfinanzierung der Gemeinde aber doch Zustimmung gegeben.

Das bestehende Gebäude entspricht wie berichtet nicht mehr den Anforderungen. Die Kosten des Neubaus am alten Sportplatz sind mit über einer Million Euro beziffert.

