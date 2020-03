„Ich werde die Fragen für mich selbst beantworten“, gibt sich der Schremser SP-Bürgermeister Karl Harrer zugeknöpft. Den Zeitpunkt der Befragung hält er für „nicht gut“, zumal die SPÖ die sozialdemokratische Linie ohnehin schon vor Rendi-Wagner verlassen worden sei.

Gmünds Altbürgermeister Otto Opelka zeigt sich genauso wenig erfreut über die Befragung: „Es herrscht ohnehin schon so viel Unruhe, was soll bei dieser Befragung mit einigen No-Na-Net-Fragen herauskommen?“ Dennoch habe er bereits online daran teilgenommen, „und ich habe gesagt, Rendi-Wagner soll weitermachen. Ich sehe weit und breit keinen Wunderwuzzi, der sich aufdrängen würde“.

F: ml SPÖ-Urgestein Otto Opelka hofft auf „Ruhe, Gelassenheit, Akzeptanz und Diskussions-Kultur.“

Rendi-Wagner sei von Haus aus keine Chance gegeben worden, klagt der frühere Stadtchef – nicht nur ihr: „Ich bedaure, welche Kälte eingezogen ist… spüre nichts Warmes, nichts Herzliches mehr in der Gesellschaft. Es sollte endlich wieder Ruhe, Gelassenheit, Akzeptanz und Diskussions-Kultur in die Partei einkehren.“ Zurufe von Landes-, Stadt- und Dorfkaisern halte er, so Opelka weiter, für „sehr entbehrlich. Probleme sollten wieder intern diskutiert werden.“

Diese Ansicht teilt auch Franz Freisehner, der Langzeit-Bürgermeister in Brand-Nagelberg. „Es hat bereits so viele unnötige Kommentare gegeben zu dieser Befragung, daher habe ich mich entschlossen, mich zu enthalten“, sagt er zur NÖN: „Wenn die Frau Vorsitzende glaubt, diese Befragung sei notwendig, dann ist es wohl so.“

Auch der erst 20-jährige SPÖ-Gemeinderat Sephan Hois aus Gmünd möchte seine Meinung zur Befragung für sich behalten.

Antoni: „Schlussstrich unter die Diskussionen“

Gerhard Kirchmaier, sozialdemokratischer Bürgermeister der Stadtgemeinde Heidenreichstein, hält die Befragung an sich für sinnvoll, aber: „Den persönlichen Teil hätte man sich schenken können.“ Zweifel seien nicht gut. „Entweder man hat eine Vorsitzende oder nicht. Man muss eine klare Linie vorgeben und die dann einhalten.“ Die Fragen seien politisch, die Werte der SPÖ aber immer noch seine Werte.

Bezirkspartei-Chef Konrad Antoni hält den Zeitpunkt der Befragung für „etwas ungünstig gewählt“, die Befragung an sich aber für sinnvoll: „Ich vermute, Rendi-Wagner möchte einen Schlussstrich unter die Diskussionen ziehen. Jedes Parteimitglied ist zu einem Statement eingeladen“. Er wünscht sich, dass nach der Befragung die politische Kraft wieder den Weg dorthin geht, wo sie gebraucht wird und dass man mit einer Stimme spricht. „Rufe aus allen Richtungen sind entbehrlich. Nach außen sollten die Themen bearbeitet werden, für die die Partei steht. Im Moment haben viele den Eindruck, dass sich die SPÖ nur noch mit sich selbst beschäftigt“, sagt Antoni. Er erwartet, dass der Fokus nach der Befragung, wieder auf wichtigere Themen gelegt wird.