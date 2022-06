SPÖ-Miksch: „Wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir Spitäler"

Werbung

„Man muss heute schnell agieren, um den Kollaps in der näheren Zukunft zu verhindern – den Bedarf kann man ausrechnen“, drängt SPÖ-Bezirksvorsitzender Michael Bierbach. Erhöhten Handlungsbedarf ortet die SPÖ Niederösterreich beim Thema Pflege und hat deshalb ein „PflegePROgramm“ ausgearbeitet, das Bierbach gemeinsam mit Bezirksgeschäftsführer Thomas Miksch und der Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin Irina Thaler vorstellte.

Unter dem Motto „leistbar, transparent, menschlich“ beinhaltet es 17 Bausteine für ein Pflegesystem der Zukunft: etwa Gesundheitsvorsorge, bundeseinheitliche Pflegeservicestellen, faire Bezahlung (auch von pflegenden Angehörigen). Als Gesundheits- und Krankenpflegerin wünscht sich Irina Thaler, dass die positiven Seiten der Branche mehr betont werden, um Junge für Berufe in der Pflege zu motivieren: „Die Jobs müssen imagemäßig aufgewertet werden.“

„Wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir Spitäler.“

Für mehr Heimplätze müsse gesorgt werden, so Bierbach. Doch – meint Miksch – die Personaldecke sei in Pflege- und Betreuungseinrichtungen und auch im Krankenanstaltenbereich dünn: „Wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir im Waldviertel Spitäler, weil wichtige Stellen nicht besetzt werden können.“ So falle etwa die Remobilisation im Gmünder Krankenhaus seit einigen Monaten aus.

Ja, die Abteilung laufe aktuell „in eingeschränkter Form in Zusammenarbeit mit anderen Stationen“ des Spitals, heißt es von der Landesgesundheitsagentur auf Nachfrage. Zuweisende Stellen seien über die Einschränkungen informiert: „Einerseits ist die Situation auf den unglücklichen Ausfall maßgeblicher medizinischer Kräfte, andererseits auf die Pandemie zurückzuführen.“ Zu coronabedingten Personalausfällen komme, dass die Abteilung auch für die Versorgung der Covid-Patienten genutzt wird. Aber: „Unsere Patienten werden bestmöglich versorgt.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.