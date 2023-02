Spontanhilfe für Bebenopfer in Türkei: Gut 50 Helfer kamen

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien in der Nacht auf 6. Februar – eine Katastrophe, die Zehntausenden Menschen das Leben gekostet hat – ließ Ilknur Dogrul aus Gmünd und Aysemine Toprak aus Schrems spontan aktiv werden. Kurz nach Bekanntgabe des Bebens starteten sie in sozialen Medien einen Aufruf, mit Spenden zu helfen. Schließlich kamen vier Transporter-Ladungen zusammen, die Aktion geht weiter.

Anfangs wollten die beiden Frauen die Hilfsgüter bei sich zu Hause lagern, was jedoch in kürzester Zeit überhandnahm. Als die Spenden in ihren Häusern zu viel wurden, schalteten sie Kayra Taskin ein, er möge bei der Organisation einer Halle behilflich sein. Dieser kontaktierte seinen Freund Maximilian Müller, der bereits eine Stunde später mit dem Schlüssel des wie berichtet kürzlich von ihm und seiner Familie angekauften „Otto-Hauses“ bereit stand und es kostenlos zur Verfügung stellte. Als Dogrul und Toprak mit den Sammelgegenständen von zu Hause beim Otto-Haus ankamen, standen bereits zahlreiche Personen mit vielen Säcken und Schachteln mit Spenden vor der Tür.

Menschen kamen aus dem ganzen Bezirk mit Spenden, es waren auch viele Österreicher dabei – manche halfen beim Sortieren mit, um dies der Zentrale in Wien zu ersparen. Es waren etwa 30 Frauen und 20 Männer, welche die vielen Decken, Winterbekleidungen, Kinderkleidung, Hygieneartikel, Schuhe und mehr nach Art sortierten und jeweils in etwa 200 Kartons packten. Damit wurden am Mittwoch vier Transporter, wobei einer vom Verein ATIB zur Verfügung gestellt wurde, beladen und nach Felixdorf entsendet, wo alles in große Lkw verladen wurde, die im Konvoi in Richtung des Katastrophengebietes fuhren.

Nun für Rotkreuz-Aktion: „Genießen für eine gute Tat“

Leider wurde bekannt, dass es bei manchen Grenzen und bei der Durchreise in verschiedenen Ländern zu erheblichen Verzögerungen kommt. Ein Fahrer erzählte, dass die Straßen durch die vielen Hilfstransporte in der Türkei schwer zu passieren seien.

Der in Schrems wohnhafte Serafettin Alcikaya berichtete von seinem Bruder Mustafa, der in der Großstadt Iskenderun, die direkt am Meer liegt, wohnt und mit dem er Telefonkontakt hat. In seinem Haus gibt es einen großen Schaden durch Wasser, da einem Erdbeben, so stark wie seit über 100 Jahren nicht mehr, jeweils ein Tsunami folgte und dabei das, was das Beben unversehrt ließ, zerstörte. Alcikaya ist glücklich, dass sein Bruder am Leben ist.

Die beiden Spontanhelferinnen Ilknur Dogrul und Aysemine Toprak rufen nun unter dem Motto „Genießen für eine gute Tat“ zum „Kuchenbasar“ auf. Sie planen, Kuchen zu backen und diese zu verkaufen, den Erlös möchten sie dann dem Roten Kreuz übergeben, damit die es der türkischen Hilfsorganisation weiterleiten.

Der „Kuchenbasar“ findet am 19. Februar von 9 bis 18 Uhr im Otto-Haus am Schremser Hauptplatz statt.

