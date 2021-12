Stagnierende Impfquoten: Aufklärung vor Druck

Der Fortschritt bei Erstimpfungen gegen das Coronavirus ist im Gmünder Bezirk in den vergangenen Wochen stagniert – dabei sind manche Gemeinden impffreudiger als andere. Das liege in erster Linie an den individuellen Entscheidungen der Bevölkerung, sagt Bezirksärztesprecher Christoph Preißl: „Mit dem Angebot und dem Engagement vieler Freiwilliger kann es jedenfalls nichts zu tun haben.“

Mit einem Landes-Impfzentrum, bereits mehreren Halten des Impfbusses und einigen anderen Impfaktionen habe es genug Möglichkeiten gegeben. Wer sich die Erstimpfung noch nicht abgeholt hat, bei dem liege das oft an falscher Information und „Fakten“, die gar keine seien. „Ich denke, keiner der Kollegen wird sich einem Aufklärungsgespräch entziehen“, sagt Preißl. Dass es häufig offene Fragen zur Impfung gibt, dafür aber nicht immer ein Mediziner zu Rate gezogen wird, bedauert er: „Viele finden den Weg zum Experten leider nicht, sondern schnappen falsche Informationen im Internet oder in sozialen Medien auf.“

Feiner Unterschied: Meinung und Fakten

Was dort zu lesen ist, bleibe aber oft unhinterfragt und die Quellen unbekannt. „Eine eigene Meinung kann jeder haben – aber keine eigenen Fakten“, betont er. Ist die Meinung besonders festgefahren und das Aggressionspotenzial mitunter hoch, erreiche man einige Personen schlichtweg nicht mehr. Aber: „Jene, die zögern, können sich immer informieren. Vielleicht kann man die Vorbehalte in einem persönlichen Gespräch aufklären.“ Auf Druck und Ausgrenzung zu setzen, sieht der Mediziner als falschen Weg. Vielmehr könne schon ein Gespräch mit dem Hausarzt – oder zur Kinderimpfung mit dem Kinderarzt, Geimpften oder Genesenen hilfreich sein. „Der Fokus wird zu sehr auf die Impfung gelegt und zu wenig auf die Erkrankung, vor der sie schützen soll. Dabei ist es die Erkrankung, die wirklich gefährlich ist“, sagt Preißl.

Problem bei Antikörpertest: Schutzkorrelat fehlt

Gleichzeitig schreiten die Drittimpfungen auch im Bezirk Gmünd voran. Warum die nötig sind? „Weil man – wie auch bei manchen anderen Impfstoffen – erkannt hat, dass drei Impfungen nötig sind, um den vollen Schutz zu erhalten“, erklärt Christoph Preißl. Antikörpertests seien „gar nicht aussagekräftig“. Weil: Man wisse nicht, wie hoch die Anzahl sein muss und kenne für Covid-19 kein Schutzkorrelat.

Dass es auch bei Geimpften zu Covid-Infektionen kommt, spreche nicht gegen die Wirksamkeit der Impfung: „Vollimmunisiert zu sein bedeutet nicht, zu hundert Prozent geschützt zu sein. Aber man hat den Körper bestmöglich auf eine Ansteckung vorbereitet.“