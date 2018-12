Standing Ovations gab es am Ende des Konzertes „Advent bei uns“, das am Samstag zugunsten der an Krebs erkrankten Ulrike Thaler aus Oberwindhag abgehalten worden ist, für die vier St. Wolfganger Andrea Jadalla, Martina Pölzl-Zeilinger, Katharina Pichler und Christian Zeilinger.

Das Quartett bot in der voll besetzten Wallfahrtskirche St. Wolfgang einen Querschnitt von traditionellen und modernen Weihnachtsliedern, die die Besucher eine stimmungsvolle Auszeit von der allgemeinen Hektik und dem Weihnachtsstress bescherten. Die Spenden werden erst gezählt und sollen noch vor Weihnachten übergeben werden.

