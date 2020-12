Im Spitzenfeld der bundesweiten Statistik der „7-Tage-Inzidenz“, für die die Positivtests einer Woche auf 100.000 Einwohner hochgerechnet werden, findet sich aktuell mit den Bezirken Murau (Steiermark), Hermagor (Kärnten) und Gmünd in Niederösterreich derzeit alles, was den ganzen Sommer über im erfolgreichen Kampf gegen die Virusausbreitung Rang und Namen gehabt hat. Gmünd liegt hier mit einem Wert von 356 bereits wieder auf Rang sieben, wobei die Tendenz immer noch steigend ist. Der einzige schwache Tag der aktuellen Woche war laut Behörde der Mittwoch mit neun Positivtests – in der Mitte zwischen einem starken Dienstag (29) und einem ebenfalls intensiven Donnerstag (20).

Kurze Rückkehr zu Präsenzunterricht an zwei Schulen

Bezirkshauptmann Stefan Grusch führt die seit Tagen überdurchschnittlichen Infektionszahlen großteils auf das familiäre Umfeld zurück: „Wenn in einer Familie einer erkrankt, dann kann man fast sicher sein, dass zwei Tage später alle Anderen auch positiv sind.“ Aus den Familien sei das Virus nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auch in Schulen getragen worden – Klassen in Heidenreichstein und Schrems mussten demnach am Donnerstag infolge positiv getesteter Kinder schon wieder vorübergehend geschlossen werden. „Immer wieder“ kommt es laut Grusch zu Ansteckungen am Arbeitsplatz. In den Pflegeheimen des Bezirks habe sich die Lage dafür stabilisiert.



Bisher 1.304 bestätigte Infektionen, 29 Verstorbene

Insgesamt sind am Tag vor dem Start der Flächentests bei 36.500 Einwohnern im Gmünder Bezirk immerhin 1.304 bisher bestätigte Fälle dokumentiert, darunter 1.078 bereits Genesene und 29 Todefälle im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion. 197 Personen gelten somit als aktuell erkrankt. 263 weitere Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Grusch: „Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit!"

Getestet wird am Wochenende in allen 21 Gemeinden des Gmünder Bezirkes durch geschultes Sanitätspersonal, mehrere hundert Ehrenamtliche vor allem von Feuerwehr und Rotem Kreuz – auch freiwillige Mediziner – unterstützen die Gemeindeämter bei der Abwicklung vor Ort. Bezirkshauptmann Stefan Grusch ruft die Bevölkerung zur Teilnahme auf: „Alle Bürgermeister haben die Vorbereitungen in ihren Gemeinden wirklich sehr ernst genommen und die Kapazitäten auch für wesentlich mehr Testungen als 8.200 geschaffen. Bitte nutzen Sie diese kostenlose Gelegenheit!“

Göll: „Angst vor Schmerzen völlig unbegründet"

Unkomplizierte und rasche Anmeldungen auf digitalem Weg seien auch online selbst am Testtag noch möglich. Auch Landtags-Abgeordnete Margit Göll will zum Mitmachen motivieren. „Die Tests erfordern in Gemeinden sehr hohen Einsatz, machen wir Gebrauch davon“, sagt sie. Teils vorherrschende Angst bezüglich der Testung sei unbegründet: „An mir wurde bereits mehrmals ein Test vorgenommen, zuletzt heute – die Angst vor Schmerzen ist völlig unbegründet.“

Die Test-Sets wurden am 10. Dezember vom Katastrophenhilfsdienst aus Tulln abgeholt und in die 21 Gemeinden ausgeliefert. Diese und vorige Woche erfolgte die Verteilung über Fahrzeuge der Feuerwehren Kottinghörmanns, St. Martin, Heidenreichstein, Hoheneich und Weitra. Aktiv half dabei am Donnerstag auch schon KDH-Bezirkskommandant Michael Preissl mit – selbst noch einigermaßen atemlos nach mittlerweile überstandener CoV-Infektion.

Wann und wo im Gmünder Bezirk getestet wird:

Amaliendorf: Samstag, Sonntag 8-18 Uhr in der Volksschule

Bad Großpertholz: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr in der Mittelschule

Brand-Nagelberg: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Kulturhaus Alt-Nagelberg

Eisgarn: Sonntag im Saal des Gasthauses zur Alten Post

Eggern: Samstag 8-18 Uhr in der Volksschule

Gmünd: Samstag und Sonntag im Gymnasium, Palmenhaus und Pfarrsaal der Herz-Jesu-Kirche Gmünd-Neustadt, jeweils 8-18 Uhr

Großdietmanns: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Turnsaal der Volksschule

Großschönau: Samstag 7-12 und 13-17 Uhr im Turnsaal der Volksschule

Haugschlag: Samstag 8-17 Uhr im Saal des Gasthaus Mader

Heidenreichstein: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr in der Mittelschule Heidenreichstein

Hirschbach: Samstag 8-18 Uhr im Vereinssaal

Hoheneich: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Turnsaal der Volksschule

Kirchberg: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Hamerlinghaus

Litschau: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Relax Hallenbad

Moorbad Harbach: Samstag 9-16 Uhr im Steinbrunnerhof Lauterbach

Reingers: Sonntag 8-18 Uhr im Freizeitzentrum

Schrems: Samstag und Sonntag jeweils 8-12 Uhr und 13-18 Uhr in der Stadthalle Schrems

St. Martin: Samstag 8-18 Uhr und Sonntag 8-12 Uhr im Turnsaal der Volksschule St. Martin

Unserfrau: Samstag 8-18 Uhr im Gemeindeamt

Waldenstein: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Sport- und Kulturzentrum

Weitra: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Turnsaal der Mittelschule Weitra

Weitere Infos zur Testung:

https://notrufnoe.com/testung