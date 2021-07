Zahlen zur Corona-Impfrate auch auf lokaler Ebene gab am Montag das Gesundheitsministerium bekannt. Auffällig ist dabei im Vergleich zwischen den Gemeinden des Waldviertels eine kräftige Tendenz in Richtung des Nordostens. Im Gmünder Bezirk gibt es in beide Richtungen Ausscherer.

Anteil der Teilimmunisierten fast so groß wie der Durchgeimpften

So ist der Anteil der teilimmunisierten Einwohner laut Statistik in Reingers – Gemeinde mit dem geringsten Anteil im Bezirk – mit 49,8 Prozent kaum größer als in anderen Gemeinden der Anteil der Vollimmunisierten. Als vollimmunisiert gelten dort derzeit nur 31,7 %, Reingers ist vor den anderen Nordgemeinden Eisgarn, Eggern und Haugschlag das Schlusslicht im Bezirk. Nur Bad Großpertholz mischt sonst noch in dieser Gruppe mit.

Am anderen Ende stehen Weitra und Hoheneich, wo fast die Hälfte der Bevölkerung als voll covid-immun gilt und 64 bzw. 63 Prozent als einmal geimpft – wobei die Daten laut ORF nicht um Genesene bereinigt sind. Die Bezirkshauptstadt Gmünd folgt gleich an dritter Stelle.

„Wir waren einmal bei 134 Getesteten in zwei Stunden, zuletzt waren es nur noch 32.“ Hermann Hahn, Bürgermeister Bad Großpertholz

Mit dem Fortschreiten der Impfungen verschwindet indes ein weiteres Testangebot im Bezirk: Die Marktgemeinde Bad Großpertholz stellt nach dem 14. Juli ihre kostenlose Teststraße beim Kurhaus ein. Die Zahlen seien stark rückläufig, hält Bürgermeister Hermann Hahn jun. fest: „Wir waren einmal bei 134 Getesteten in zwei Stunden, zuletzt waren es nur noch 32.“